Šok pro talentovaného Čecha (14) v boxu: Kvůli politice ho nepustili do finále turnaje!

Může být z něj druhý Lukáš Konečný (44), patří mezi nejnadanější boxery aktuální české scény. Teprve čtrnáctiletý Adam Marcin doposud neutrpěl ani jednu porážku, jenže na turnaji v Srbsku hodně nečekaně narazil. I přes postup do finále se musel sbalit a vrátit se do Česka. Proč? Tamní organizátoři ho do poslední fáze nepustili kvůli politickým sporům!

Čtyřikrát se stal mistrem Česka, k tomu opanoval tři mezinárodní turnaje. Připočtěme k tomu fantastickou bilanci 36 výher, 2 remízy a dojde vám, že Marcin zkrátka patří mezi TOP talenty českého boxu. Doposud ještě v ringu nepoznal pachuť porážky, ovšem s tou mimo něj se musel vypořádat na turnaji v Srbsku, když ho nepustili do finále turnaje, v němž mimo jiné porazil i čtyřnásobného mistra Srbska.

Během epizody pořadu K. O. magazín na TN Live se Marcin o tomto nepříjemném zážitku rozpovídal. „Sám pořádně nevím, proč mě do finále nepustili. Byly tam nějaké politické spory a kvůli tomu jsem neboxoval,“ smutnil nadaný boxer. „Začalo se to řešit už po mém zápase, který jsem vyhrál. Nejdříve mi řekli, že boxovat budu, ale pod neutrální vlajkou, protože nesmím za Česko. Na to bych přistoupil, ale nevyšlo to. Přišla zpráva, že nemůžeme, tak jsme jeli domů,“ přiblížil nepříjemnost.

Proč vlastně nadaného sportovce nepustili do finále? Mezinárodní boxerská asociace (IBA) suspendovala 22. května Českou boxerskou asociaci (ČBA) za to, že na Grand Prix v Ústí nad Labem povolila startovat boxerům z USA, kteří z IBA vystoupili. Jestli si ale myslíte, že to kvůli bizarnímu rozhodnutí Marcin vzdal, jste na omylu. Pokud bude mít povoleno boxovat, tak ho už v červenci čeká mistrovství Evropy. „Řekl jsem si, že se budu víc připravovat. Snad příště,“ uvedl Marcin.

K mezinárodnímu skandálu se už vyjádřila i ČBA, která krok pořadatelů jednoznačně odsoudila. Její zástupci uvedli, že s českými boxery bylo zacházeno nedůstojným způsobem, přičemž některým z nich byla do průkazu zapsána diskvalifikace. „Velice nás mrzí, že i přes vynaložené úsilí ČBA splnit na poslední chvíli nově komunikovaná pravidla IBA, která v době jejich uvedení nebylo možné dodržet, nemohli naši boxeři v turnaji pokračovat,“ píše se v oficiálním prohlášení na webu ČBA.

Marcina se zastal také boxer Pavel Polakovič, který byl s chlapcem ve studiu. Čtyřnásobný mistr republiky a současný držitel titulu WBC CISBB pro šampiona východních evropských zemí uvedl, že takové kauzy by se sportu měly jednoznačně vyhýbat. „Je to hrůza, sportovci by tím neměli trpět. Politika do sportu nepatří. On potřebuje zkušenosti a růst. Je třeba se dívat na to, jak to jednotlivci snáší,“ zastal se Polakovič svého mladšího kolegy. „Marcin to má v hlavě srovnané. Pokud vím, tak je neustále v tréninku a pracuje na sobě,“ dodal na závěr.