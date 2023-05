Djokovič opět pobuřuje. Šovinistická provokace, zuří v Kosovu. Chtějí trest

Ačkoliv vzkaz může být míněný v dobré víře, je extrémně kontroverzní. Coby globální sportovní hvězda zpochybňuje Djokovič na jednom z největších turnajů nezávislost samostatného státu. Kosovo ji na Srbsku vyhlásilo v roce 2008 a je uznáváno OSN jako suverénní stát. Srbsko ho však stále bere jako svou součást, v čemž má podporu i spojeneckého Ruska.

Aktuálně severní částí země, kde žije silná srbská menšina, zmítají nepokoje kvůli vítězství starostů z albánských stran v komunálních volbách. V pondělí tam bylo mimo jiné zraněno i pětadvacet příslušníků mezinárodních jednotek KFOR.

Djokovičův otec Srdjan se v Kosovu narodil a celá rodina má k regionu silný vztah. „Slyšel jsem, že jsem byl na sociálních sítích hodně kritizovaný. Nevím, jestli mě čeká trest, ale udělal bych to znovu. Jsem proti jakýmkoliv válkám a konfliktům. Kosovo je naše bašta, centrum naší víry a nejdůležitějších historických událostí. Měl jsem řadu důvodů, proč jsem to napsal,“ prohlásil Djokovič, jenž nedávno prozradil, že by se rád do Kosova vydal a pokřtil tam své dvě děti.

Dá se čekat, že minimálně ze strany etnických Albánců, kteří tvoří v celém Kosovu více než devadesát procent obyvatel, nebude vítaným hostem. Kosovská tenisová federace už vznesla stížnost na jeho chování a obvinila ho z „nacionalistické a šovinistické provokace“ vůči Kosovu. A žádá od ATP, ITF i Roland Garros trest pro tenistu, jenž v Paříži útočí na rekordní třiadvacátý grandslam kariéry.

Francouzští pořadatelé však uvedli, že z jejich pohledu se aktuální světová trojka ničím neprovinila. „Neexistují žádná pravidla, co hráči mohou a nemohou říkat. FFT (Francouzská tenisová federace) se k události nebude dál vyjadřovat a nebude podnikat ani jiné kroky,“ uvedli organizátoři.