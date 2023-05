Floridu si doslova zamilovala a dovolená v prosluněném koutu Spojených států ji naprosto okouzlila. Dominika Branišová (28) doufá, že se do těchto končin ještě mnohokrát vrátí, ale její milovaný Jaromír Jágr (51) si z ní při opalování pořádně vystřelil.

Co se škádlívá, rádo se mívá. A Jarda svou Dominiku zjevně úplně zbožňuje, protože ji popichuje každou chvilku. Rád se o to podělí i s fanoušky na instagramu. „To je teplo! Už sem nejedu,“ zahlásil zničehonic Jágr vážným tónem v jednom z videí. Krásná brunetka už se chtěla vztekat, než se otočila na Jardu a zjistila, že si vše nahrává a chce ji jen pozlobit. Pak už se jen pousmála a nechala pichlavou poznámku bez reakce. „Už chtěla něco říkat, kavka!“ chechtal se jí hokejista.

Myšlenka, že by Jarda výlety na jih USA zarazil, se Dominice rozhodně líbit nemohla. Z dovolené je totiž úplně unešená. „Moje poprvé na Floridě a hned jsem si to tu neskutečně zamilovala. Už teď vím jistě, že tu nejsem naposledy,“ libovala si před pár dny.

Klobouček

Nebyla to ale první lumpárna, kterou »Džegr« své lásce provedl. V jiném video ji zase nabádal, aby ukázala klobouk, který vybíral. „Slyšíš. Opravdu. Fakt ti sluší. Já mám na to čuch. Já určoval módu v devadesátkách!“ smál se Jágr. O třiadvacet let mladší Doiminika se ale nedala: „A tvůj styl se od tý doby nezměnil,“ naložila mu. „Ta je drzá,“ pustil se do ní na oplátku legendární hokejista. Oba se zkrátka na dovolené dobře baví a s nimi i jejich fanoušci.