Facky v Česku NE. RedFace ztratil miliony a mění se: Pánbíček nás osvítil

Představili jste nový termín úvodního turnaje RedFace. Proč ustupujete od fackované k MMA a boxu?

„Musíme. Už jsme to měli nachystané u Národní sportovní agentury, ale nakonec nám bylo sděleno, že fackovaná nemůže být dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu uznaná jako sport. Pořádáním akce bychom tedy riskovali, neboť sport podléhá pravidlům a fackovat se bez pravidel je na hraně zákona. Dokonce jsme se zkoušeli odvolat. Bohužel se nám to nepodařilo, i když jsem psal, že máme konexi u Dany Whitea (prezident UFC a „fackovací“ organizace Power Slap), že ty projekty rozjíždíme spolu a chceme je spojovat. Nedá se svítit.“

Jak jste navázali bližší kontakt právě s Whitem?

„Je to velice jednoduchý. Jelikož zastupuji Lucku Pudilovou, tak 20. srpna minulého roku jsme měli v Salt Lake City zápas v UFC. Nějak jsme se bavili a oni nadhodili, že plánují slap fights (facky), takže říkám: Vy to tady děláte? A že to chystáme i my. White říkal, že to není možný a ptal se, odkud jsme. Takže jsme se tam skamarádili, bavili jsme se o tom. Ukázal jsem mu Helenu Růžičkovou, pravá česká fackovačka. Strašně se smál a říkal, že to je neskutečný. Začali v listopadu, což bylo takové hezké promo, my jsme chtěli začít v prosinci. Akorát to nedopadlo.“

Co hrozilo, kdybyste zákaz neuposlechli?

„Nám se hlavně mělo stát to, že by nás ani nepustili do arény. Takže si vezměte, že by bylo všechno nachystaný, technická produkce a vše kolem toho v řádech milionů korun. A nás by tam nepustili, protože je to protiprávní. Co by se stalo? Lidi naštvaný, vrácení vstupenek… to by byl daleko větší prů*er než to, že zákaz přišel šestnáct dní před turnajem.“

Takže v rámci ekonomického zásahu se bavíme o milionech?

„Je to neskutečný. Chtěli jsme to udělat opravdu ve velkém, aby o nás lidi věděli. Zápasníci si vzali zálohy, byly reklamy v metrech, billboardy po Praze, několik reklam offline i online. Věděli o nás všichni. Ale chceme ukázat, že jsme ve sportu kovaný a pokračovat. Já jsem v MMA a boxu deset patnáct let, takže mám spoustu známých. Lukáš Konečný nebo Rudolf Kraj jsou mí velice dobří kamarádi a parťáci.“

Odložení prvního turnaje způsobil už zmiňovaný zákaz Národní sportovní agentury. Nebylo ale důvodem i to, že se příliš neprodávaly lístky?

„Bylo prodáno asi nějakých 40 procent. Lidi si je vždycky kupujou na poslední chvíli, ani Oktagon nebyl vyprodanej. Takové akce se vyprodávají dva tři dny před začátkem, k tomu jsme ani nedošli. Nám to bylo oznámeno 16 dní předtím. Ale k zápasům jsme měli přes 1200 přihlášek, zájemců bylo spoustu. Proto jsme chtěli udělat něco většího a jít do O2 universum.“

Proč se tedy úvodní turnaj nakonec uskuteční v UNYP Areně v Libni?

„O2 universum nemá volno. Jinak bychom tam byli. Prosili jsme je, jenže mají volno až v lednu příštího roku. Ani UNYP Arena nebyla volná, ale máme známé a přes Láďu Kutila jsme se tam dostali, jinak bychom neměli vůbec žádnou halu. Je to nadupaný, teď už řešíme dvě akce dopředu. Příští rok, někdy v lednu, by mohlo klapnout i O2 universum.“

Už oznamujete i první jména zápasníků, například kubánského MMA bijce Gabriela Castilla Vargase.

„Ten je neskutečný, chtělo ho UFC i Bellator. Dostal vízum, tak jsme to zařídili a jsme za to nesmírně rádi. Dvakrát vyhrál panamerické hry, má černý pás v jiu-jitsu. Na Kubě je MMA zakázaný, takže o něm se nic nedočtete. Ale ti, co věděj… Budete koukat, co předvede. Máme ho podepsaného na čtyři zápasy a věříme, že udělá neskutečnou díru do světa.“

Můžete prozradit další bojovníky, kteří by se na prvním galavečeru mohli objevit?

„Řešili jsme Davida Hoška, měl by tam být i jeho brácha, takže by to byla první karta, kde budou zápasit bratři. Je tam Frederico (Komuenha), co byl v KSW. Lucka Pudilová bude taky zápasit, ještě nevím v čem, ale UFC nám dalo výjimku. Všechno ostatní se dozvíte na tiskovce. Samozřejmě tam jsou i influenceři, nějací zástupci OnlyFans.“

Proč vlastně jdete i cestou celebrit?

„Jenom proto, abychom náš sport vytáhli. Sedli jsme si a říkáme: Na box nikdo nechodí, na MMA je jednička Oktagon. Na další organizace tady nikdo nepřijde. Uděláme to tak, aby lidi měli zájem. Clashi to běží, podívejte se, jak funguje Attilovi (Véghovi) Fight Night Challenge. Chceme spojit jedno s druhým, jak profi, tak zábavu, aby to bylo pro diváky atraktivní a abychom hlavně vytáhli boxerské amatéry. Chceme box zvednout, i přes ty influencery, jako je Koleso, chceme trochu zpestřit kartu. Ale hlavně vytáhnout a ukázat profesionální zápasníky.“

Takže nehrozí, že byste vytvářeli konkurenci Clash of the Stars?

„Ne, vůbec. S tím nemáme nic společného. Chceme jet něco mezi Fight Night Challenge a MMA organizacemi, které tu fungují.“

Nějaké rozepře skrze přetahování jednotlivých zápasníků ale mezi Clashem a vámi proběhly, že?

„To bylo z jejich strany. Někteří byli u nás, teď jsou zase u nich, my na tom nelpíme. Kdo chce být tam, ať je. Neděláme show, že bychom měli zápasy slepých a podobně. Ale je zajímavá věc, že slepému zápas dovolí, když se nemůže bránit, a nám zakážou fackovanou. Vezměte si, že neví, odkud přiletí rána. A to je v pořádku? U fackované říkali, že se člověk nemůže bránit. A tenhle blázinec dovolej, zajímavá věc.“

Když znovu padlo téma fackované, zůstává nadále vaším cílem?

„Bavíme se o tom, že bychom to třeba udělali pod jinou organizací. Pracovali jsme na fackované, plácnu, rok v kuse. Nic jiného jsme nedělali, měli jsme zařízené doktory, zápasníci měli vyšetření, rezonance, což stojí nesmysl peněz, abychom všechno splnili. Třeba se k fackované jednou vrátíme, ale v tuhle chvíli je to otázka. Možná se změní legislativa.“

Nemáte strach z možných následků?

„V Polsku při tom zemřel kluk (Artur Walczak), fackovanou zakázali úplně a už tam nikdy nebude, majitel je zavřenej. Možná nás pánbíček opravdu osvítil: Petře, běž radši dělat MMA a box, protože tohle je nebezpečný. Když nad tím zpětně přemýšlím, trošku to nebezpečný opravdu je, i když tam člověk chrániče má, může se stát cokoliv. Fackovaná by byla něco, co tady zatím nikdo nedělá, ale v tuhle chvíli to nevypadá.“