Pohoršení z krvavých plavek! Triatlonistka: Je to realita, jsem hrdá

Ostuda? Kdepak, je to dar! Britská triatlonistka Emma Pallant Browneová (34) čelila drsné reakci poté, co svět obletěl její snímek v plavkách, na kterém je viditelně prosáknutá menstruační krev. A zatímco některí mezi lidé viditelnou periodu považovali za trapas, tiratlonistka to otočila v pýchu!

Emmina fotka, na které je viditelné, že závodila během menstruace, obletěla svět. A jako bumerang se vrátila ke sportovkyni, která se ohradila proti tomu, že by taková situace měla být ostudná.

„Oslava úžasných žen ve sportu a stejně úžasných mužů, kteří je podporují. S pokorou jsem přijala množství zpráv od mužů i žen (chystám se dát ještě jednu šanci menstruačním kalíškům) o nehezké realitě závodění v době menstruace. Tohle je pravý ženský sport a čím víc bariér se nám podaří prolomit, tím lépe,“ začala Emma své vyjádření, které uveřejnila na sociálních sítích.

„Pro kontext (a doufám, že to odpoví na mnoho otázek): Závodila jsem v plavkách, protože se při horkých závodech přehřívám a omdlévám, při menstruaci mám také vyšší tělesnou teplotu. Na chladnější závody mám celorozepínací plavky v tmavých barvách, ale se světlými barvami jsme experimentovali kvůli tomu, že tolik nepřitahují teplo,“ vysvětlila Britka, které se světlé barvy staly osudnými a krvavý flek tak trochu pomohly odhalit.

„Upravit ji znamená, že je na ní něco špatně. Pokud jste mi napsali, že 99 % žen, které znáte, by se nad tím zhrozilo, tak právě proto to sdílím, protože na tom opravdu není nic špatného. Je to přirozené," přesvědčuje triatlonistka, která zároveň odhalila, že v minulosti měla s menstruací problémy. Málokdo si nejspíš uvědomoval, že vzhledem k fyzické náročností, která se s obdobím menstruace pojí, je spíše uctihodné, co Emma zvládla.

„Jako dospívající dívka s poruchou příjmu potravy a běžkyně jsem menstruaci neměla, takže to vnímám jako dar. Proto pokud máte takovou fotku, schovejte si ji, opatrujte ji, vzpomeňte si, jaký jste v těžký den předvedli výkon, protože jednoho dne s tím možná pomůžete někomu jinému," uzavřela své sdělení Emma, která se vzápětí dočkala v komentářích velkého potlesku a uznání za to, jak, dokázala otevřeně promluvit o tabuizované záležitosti.