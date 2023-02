Mäki promluvila o menstruaci a má rekord: Na to, že jsem to dostala…

Kristiina Mäki na ME postoupila do finále • Ivana Roháčková

Kristiina Mäki na ME postoupila do finále • Ivana Roháčková

Kristiina Mäki na ME postoupila do finále • Ivana Roháčková

Kristiina Mäki na ME postoupila do finále • Ivana Roháčková

Měla jít na start prestižnější patnáctistovky, vzhledem ke svým problémům ale nakonec Kristiina Mäki nastoupila v Polsku na míli a byl z toho národní rekord. Čas Ivany Kubešové z dávného roku 1992 překonala o masivních 3,63 sekundy a doběhla šestá.

„Po lehčích problémech jsem s dnešním výkonem spokojená. Ještě to stále není ono, ale oproti mítinku v Ostravě jsem cítila sílu,” hodnotila Mäki. „Na to, že jsem to dostala a sotva chodím, jsem z rekordu naprosto nadšená.“

Mäki před několika týdny vystoupila v podcastu Menstruace a sport, kde v rozhovoru s moderátorkou Lindou Bartošovou podrobně popisovala, co prožívá během své periody.

„Už zhruba týden předtím, než to přijde, pociťuju hlavně psychické změny, pak samotné fyzické. Prvních pár dní cyklu je to nic moc. Snažím se pracovat a úplně si nedávám volno z tréninku, ani na závody. Už se stalo, že to přišlo v den závodu, což je nic moc. Jediná strategie, co s tím dělat, je nějak s tím pracovat,“ líčila Mäki.

Běžkyně vysvětlila, že její motivací promluvit o tabuizovaném tématu byla možnost pomoct mladým sportovkyním.

„Nechtěla jsem, aby to spadlo do roviny, že o tom všechny ženy mluví a potřebují to tam cpát. Ale myslím si, že se o tom fakt nemluví a někdy to může být problém,“ líčila Mäki. „Mladým holkám, které se o tom třeba stydí mluvit s trenérem a je to fakt problém, to dodá odvahu se o tom bavit. Už mně psalo víc holek, že za to děkují, že jim to dodalo sebevědomí.“

Mäki národním rekordem navíc napodobila svého životního partnera Filipa Sasínka, který české halové maximum na jednu míli zaběhl minulý týden v Ostravě. Závod vyhrála Etiopanka Gudaf Tsegayová, která se časem 4:16,16 se stala druhou nejrychlejší ženou historie na této distanci v hale.

V Toruni se představili i další čeští atleti. Sasínek skončil na patnáctistovce šestý v nejlepším letošním českém výkonu 3:38,74. Čtvrtkařka Lada Vondrová se stejně jako v Ostravě utkala s Nizozemkou Lieke Klaverovou (51,14) a v čase 51,91 sekundy za ní doběhla druhá. Překážkář Petr Svoboda vyhrál rozběh v čase 7,61, ve finále mu čas 7,67 stačil na páté místo.

Nejlepší světové výkony roku předvedli britská půlkařka Keely Hodgkinsonová (1:57,87) a řecký dálkař Miltiadis Tentoglou (840).