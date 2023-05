Tetování a plavky! Máme nové, těší se Hermannová se Štochlovou na Ostravu

Barbora Hermannová, která se v Ostravě narodila, hned první ročník turnaje s Markétou Slukovou vyhrála. S Marií-Sárou Štochlovou se daly dohromady před rokem. Při premiéře v industriální Dolní oblasti Vítkovic nepostoupily ze základní skupiny. Hlavní soutěž, v níž jsou díky divoké kartě, rozjedou ve čtvrtek v 9.20 hodin proti brazilskému páru Agatha-Rebecca. Těší se na fanoušky i sluníčko. V Ostravě má být pěkně až do neděle.

„Konečně plavky!“ neskrývá nadšení Marie-Sára Štochlová. „Barča nás v tomto ujišťuje už několik měsíců. S trenérem skepticky říkáme, že v Ostravě bude zase pršet. Vždycky aspoň jeden den prší, takže jsme počítali s tím, že bude pršet znovu. A Barča hned, že ne. ‚Věřte mi, tenhle rok bude svítit sluníčko a bude krásně!‘ Opravdu to tak vypadá, což je paráda. Máme připravené nové plavky.“

Na slunci a písku může vyniknout i nezvyklé tetování. Na nártech levé i pravé nohy má Štochlová dva obrázky. Co znamenají? „A ptáte se jenom na tohle jedno tetování,“ reagovala pohotově Barbora Hermannová. „Máří jich má víc...“

Štochlová parťačku v žertu rychle utnula. „Máma bude nadávat, že mluvíme o tetování,“ durdila se naoko. „Tahle jsou viditelná, ale na takovém místě, že si toho málokdo všimne. Třeba máma si nevšimla tři roky,“ usmála se.

Co tedy obrázky vzdáleně připomínající mayské malby znamenají? „Je to takové neustále vzrůstající tetování,“ popisovala Štochlová. „Neustále tam něco přidávám, protože mi to nepřijde hotové. Původní myšlenka byla – zobrazit rozdíl mezi dnem a nocí. A to, že každá věc má dvě strany. Že se na všechno dá podívat dvěma pohledy. Něco jako jin a jang. Vypadá to komplikovaně, ale je to takto jednoduché.“

Zpátky k počasí. Déšť a chlad sice například elitním brazilským párům nesedí, což si v mužské kategorii kolikrát pochvalovali Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Ale české jedničky v soutěži žen jsou za sluníčko rády.

„Jsou týmy, které si na déšť rychle nezvyknou,“ přikyvuje Barbora Hermannová. „Jak se míč nacucne vodou, je těžší a je tomu třeba trošičku přizpůsobit hru. Náš trenér nám vždycky radí, že je potřeba zrychlit a hrát kolem sebe. Dotyk s míčem by měl být daleko rychlejší, ne takový opatrný, aby to neuklouzlo. Každopádně pršet nebude! Takže na to se ani nepřipravujeme.“

Daleko větší pomocí je prý bouřlivé domácí prostředí. „Fandové tady každý rok vytváří hezkou atmosféru všem českým týmům,“ těší se Hermannová. „Jsem velice ráda, že se tradice drží a lidé chodí. Pro nás je to beachvolejbalový svátek, protože do Ostravy se sjíždí celá republika a vypadá to, že si lidi s námi užívají. Každoročně je někdo z nás ve finále, takže to asi dost funguje. Tak se těším, že to letos znovu někomu zafunguje.“

„Třeba nám,“ reagovala s úsměvem Marie-Sára Štochlová. „Nebo klukům. Někomu snad jo! Moc se mi líbí, že tady kotel není jen na české zápasy. Fanoušky turnaj opravdu baví a žijí tím. To se mi hrozně líbí. Že my Češi dokážeme vytvořit takovou atmosféru! Moc se těším.“

Hermannová se Štochlovou spolu hrají zhruba rok a půl. Stále se učí a pilují souhru. „Ráda bych řekla, že už jsme sehrané, ale beachvolejbal není a nikdy nebude dokonalý sport. My bychom chtěly být dokonalé, jako všichni sportovci, ale hra nebude dokonalá nikdy,“ míní Hermannová.

Jakou mají aktuální formu? Při této otázce sehrály zajímavou výměnu.

„To je tvoje odpověď,“ pobídla parťačku Štochlová.

„Já tady nebudu mluvit sama,“ usmála se Hermannová.

„Ale říkala jsi to onehdy hezky.“

„Tak to zopakuj.“

„Takže, formu máme vzrůstající. To je to slovo, co jsi použila. A doufáme, že bude kulminovat ke konci týdne. Právě tohle Barča řekla moc hezky, takže já to jen opakuji,“ dodala Štochlová.