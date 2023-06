Ibrahimovič po konci kariéry: Nikomu jsem to neřekl, ani rodině

Tohle bylo hodně bolestné! Legendární fotbalista Zlatan Ibrahimovič (41) bavil sportovní fanoušky nejen na hřišti, ale i mimo něj. V neděli večer ale se slzami na krajíčku oznámil, že se s aktivní kariérou loučí. A přiznal, že o svém plánu nikomu neřekl...

Když na zaplněném San Siru oznamoval, že do dalších zápasů (nejen v dresu AC Milan) už nenastoupí, slzu museli zatlačit i ti největší drsňáci. Jindy sarkastický Zlatan Ibrahimovič svou rozlučkovou řečí pořádně dojal. „Říkám sbohem fotbalu, ale ne vám,“ pravil na italském fotbalovém svatostánku. „Teď mám v sobě příliš mnoho emocí, ale je čas říct sbohem. Forza Milan,“ loučil se.

Po odchodu z hřiště se pak věnoval novinářům, kterým přiznal, že o svém plánu před ostatními pomlčel. „Ano, odcházím z fotbalu. Nikomu jsem to neřekl, ani klubu, ani rodině,“ přiznal. „Také vám děkuji za trpělivost, teď budete mít méně práce. Možná,“ smál se švédský fotbalista.

„Od zítřka budu svobodný muž a otevřu novou kapitolu svého života. Měl jsem několik nabídek, to je pravda, ale už jsem se rozhodl skončit,“ řekl. Vzápětí připomněl svého zesnulého kamaráda a agenta Mina Raiolu. „Možná kdyby stále žil, popostrčil by mě, abych pokračoval, protože by chtěl provizi,“ vtipkoval.