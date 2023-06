To myslíte vážně?! Fanoušci West Hamu si stěžují na prázdná místa v Edenu

Celkem pět tisíc vstupenek. Tolik bylo vyhrazeno na finále letošního ročníku Evropské konferenční ligy pro fanoušky West Hamu, kterých ale do Prahy přicestovalo mnohem víc. Není tedy divu, že při pohledu na prázdné části sektorů pražského Edenu byli angličtí příznivci pořádně naštvaní.

Jejich milovaný mančaft získal evropskou trofej po dlouhých osmapadesáti letech, ale přesto se jim vařila krev v žilách. Proč? Fanoušci „Kladivářů“, kterých do hlavního města České republiky přicestovalo bez lístku na 25 tisíc, si po vítězném finále proti Fiorentině stěžovali na přidělování vstupenek. Zatímco z jejich strany byl zájem obrovský, příznivci italského celku přidělený počet lupenů maximálně nevyužili.

Při pohledu na část sektorů pražského Edenu, které byly vyhrazeny pro diváky z Toskánska, přepadla Angličany pořádná dávka vzteku. „Tolik prázdných míst v sektoru Fiorentiny je skandální už jen z toho důvodu, že po vstupenkách zoufale toužily desetitisíce fanoušků West Hamu,“ napsal jeden z rozhořčených fanoušků na sociální síť. Zdaleka ale nebyl jediný.

Někteří se pustili do UEFA za nezvládnutou organizaci. „V sektorech vyhrazených pro Fiorentinu je několik desítek prázdných míst. Je to ostuda. Ty lístky mohli prodat příznivcům West Hamu nebo se o ně mohlo losovat. Takhle je to další průser ze strany UEFA.“ Ke kritikům se připojil i Joe Cole (41), někdejší hvězda londýnského klubu.

„Myslím si, že Praha se změní ve východní Londýn. Opravdu v to věřím,“ vyjádřil se Cole den před finále pro britský deník Daily Mail. „Za celou svou kariéru, ať už jsem hrál za West Ham, Chelsea nebo anglickou reprezentaci, jsem asi nikdy nebyl tak moc zavalen žádostmi o vstupenky. V tomhle chci lidem pomoct, protože je to nejdůležitější zápas v klubové historii a spousta z nich se na stadion nemůže dostat. Tohle vedení UEFA opravdu nezvládlo,“ neskrýval zlost. Spousta fanoušků West Hamu si tak musela po výhře 2:1 vychutnat zisk titulu pouze mimo stadion.