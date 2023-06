Podaný: Nikdy by mě nenapadlo, kam to Coufal dotáhne. Souček se rval

Před zápasem ve studiu Jakub Podaný a redaktor deníku Sport Jan Podroužek věřili West Hamu a jejich tip se nakonec ukázal jako správný, byť více ze hry během zápasu měla Fiorentina.

David Moyes opět ukázal, že oběma Čechům věří a vyslal je na trávník od začátku utkání. Pro oba hráče šlo o dosavadním vrchol kariéry a o progresu Vladimíra Coufala za poslední roky promluvil i Jakub Podaný. „Obdivuju ho, kam to dotáhl. Pamatuju ho ještě v Liberci a tenkrát by mě nenapadlo, kam to dotáhne, přitom se srovnal s Premier League, kde hrajou nejlepší hráči světa, klobouk dolů. Podepsal novou smlouvu, což je ocenění jeho práce."

Dalším oceněním pro české duo je i první velká mezinárodní trofej v jejich kariéře. „Bylo to skvělé, vnímal jsem, že tam byla velká party už během zápasu. Už jsme byli připraveni na prodloužení, ale Bowen byl proti,“ svěřil se Podaný, že se chystal na fotbalový přesčas.

Důležitý okamžik zápasu přišel po hodině hry, kdy po dlouhém vhazování Vladimíra Coufala Bowen trknul míč do ruky „fialového“ kapitána Cristiana Biraghiho. „Myslím si, že kdyby tam nebyl ten evidentní pohyb ruky směrem dopředu, tak by to penalta nebyla,“ okomentoval bývalý hráč Sparty či Dukly. Situaci okomentoval i Podroužek: „Kdyby tam byl nějaký mladý Janek, tak to chápu, ale od tak zkušeného borce a kapitána ne.“

Ve druhé půli se jistě zvedl výkon Tomáše Součka, který začal více podporovat útok a cpal se do vápna.„Suk má výšku, snažil se tam ve vápně prosadit. Bylo cítit, že jde za tím, že chce se zápasem něco udělat. Sice tam nebyla velká kreativita, ale chtěl to urvat silou. Sice ho dobře pokrývali, ale byl tam,“ chválil Součka Podaný.

Kvalitní výkon české dvojice přispěl k triumfu Hammers poprvé v Evropě od roku 1965, kdy zvítězili v Poháru vítězů pohárů.

A je někdo z hráčů české ligy, kdo by si do budoucna mohl zahrát finále evropského poháru? „Asi mě napadají klasická jména, která mají potenciál. Třeba Zafeiris nebo Ogbu,“ zmínil dva cizince Slavie Podaný. Podroužek zůstal v ryze české kotlině, ale rovněž v kabině Slavie. „Určitě si myslím, že tady nějaké hráče máme. První mě napadá David Jurásek a myslím, že by mohl i Ondřej Lingr.“