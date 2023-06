Rozruch kolem fotky partnerky hokejisty Tatara: Prozradila na dovolené životní krok?!

Slunce, pláž a nádherné okolí! Přesně to si v posledních dnech dopřává slovenský útočník Tomáš Tatar (32) společně se svou přítelkyní Veronikou. Možná se ale jedná o mnohem víc než jen o oddech po náročné sezoně. Polovička hvězdného hokejisty totiž zveřejnila snímek, který dost možná odhaluje plány páru do budoucna!

Své rodné Slovensko na letošním šampionátu v Lotyšsku a Finsku neposilnil. Ne, že by Tatar neměl zájem, ale vzhledem k tomu, že mu po konci ročníku vypršela smlouva s New Jersey, nechtěl riskovat zranění.

Aktuálně si Tatar užívá příjemné chvilky na slunné Floridě po boku své lásky Veroniky Mihokové. Nepřišel čas udělat ve vztahu další krok? Podle Veroniky zřejmě ano, nebo to tak alespoň s největší pravděpodobností vypadá. „Dovolená, na kterou nikdy nezapomenu,“ napsala Tatarova přítelkyně pod fotku, na které pózuje s prstýnkem, který vypadá jako zásnubní. Toho si ihned všimli fanoušci, kteří zaplavili komentářovou sekci gratulacemi.

Oficiálně ještě není nic potvrzené, ale vše nasvědčuje tomu, že se Tatar rozhodl oženit. S Veronikou tvoří pár posledních pět let, takže by to dávalo smysl. Předtím držitel stříbrné medaile z MS 2012 chodil s bývalou účastnicí Miss Lucií Slaninkovou. Jejich vztah skončil v roce 2018. Poté se dal dohromady s Veronikou. Vypadá to, že blonďatá kráska bude nakonec ta pravá.