Slovákům přiletí hvězda draftu NHL. Bitvu s Českem ale ještě nestihne

Slovenská hvězda budoucnosti na mistrovství světa dorazí. Devatenáctiletý obránce Šimon Nemec, dvojka posledního draftu NHL, je po vypadnutí New Jersey Devils ve Stanley Cupu připravený odcestovat do Rigy. Páteční zahajovací bitvu proti Česku (15.20) ještě nestihne. Slovenská výprava by pochopitelně stála i o zkušeného útočníka Tomáše Tatara, ale jeho reprezentační mise zatím vyřešená není.

Šimon Nemec byl společně s Jurajem Slafkovským největší hvězdou draftu 2022. Z druhého místa si ho vybralo New Jersey. Sezonu odehrál na farmě za Utica Comets a vedl si velmi slušně. Mimo jiné byl nejproduktivnějším obráncem AHL do 19 let (65 zápasů/12+22).

„Dvanáct gólů zřejmě nikdo nečekal, ani já sám,“ napsal Nemec v exkluzivním komentáři pro deník Šport. „Takový počet by v mém věku bral i útočník.“ V Calder Cupu, play off AHL, k tomu přidal rodák z Liptovského Mikuláše další čtyři body (1+3) v šesti zápasech. Po vyřazení si ho Devils vytáhli do prvního týmu. Do NHL ovšem zatím nenaskočil.

I přes mladý věk už má Šimon Nemec se slovenským áčkem solidní zkušenosti. V sezoně 2021/22 stihnul kromě šampionátu „osmnáctek“ také olympiádu, kde Slováci brali senzační bronz (7 zápasů/0+1) a mistrovství světa (8/1+5). V aktuálním ročníku byl kapitánem dvacítky na mistrovství světa (5/1+4).

Na slovenské soupisce bude pátou zámořskou posilou. V týmu už jsou Pavol Regenda (Anaheim), Samuel Kňažko (Cleveland), Miloš Kelemen (Arizona) a Martin Chromiak (Ontario). Ve hře ještě zůstává Tomáš Tatar, ale v New Jersey mu končí smlouva. Jeho příjezd zatím jistý není.