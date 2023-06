Tragický konec pátrání po kamarádovi biatlonisty Mánka? Policie našla tělo!

Noční můra se nejspíš stala skutečností. Norský biatlonista Eivind Sporaland (22) v březnu za zvláštních okolností zmizel a zdá se, že nepolevující pátrání po mladém sportovci přineslo nejhorší možný konec. Policie našla tělo, které přesně odpovídá popisu zmizelého mladíka...

Čím více času uplynulo od Eivindova zmizení, tím více se zmenšovala pravděpodobnost, že se jej podaří v pořádku najít. Po měsících pátrání přinesla policie informaci o nálezu těla a zatím vše ukazuje k tomu, že se jedná právě o pohřešovaného biatlonistu.

„Policie ve čtvrtek dostala od výletníka tip, že v oblasti u Balbergkampenu je cosi modrého a na místo vyjela hlídka. Krátce poté byla nalezena mrtvá osoba, která měla na sobě modrou bundu a červené boty," popsal okolnosti policista Ragnhild Ouren.

Právě toto oblečení měl mít na sobě biatlonista, po kterém od 19. března pátrala nejen policie, ale také rodina, kamarádi a řada dobrovolníků. V okolí navíc údajně byly nalezeny věci Sporalanda.

Patrně ho stála život nehoda

„Nejprve byly nalezeny některé věci, o kterých jsme měli důvod se domnívat, že patří pohřešované osobě. Poté bylo provedeno pátrání v okolí chaty na vyhlídce Balbergkampen a muž byl nalezen v nerovném terénu o něco níže," komentoval Ouren.

„Policie nemá důvod se domnívat, že se stalo něco trestného, ale že došlo k nehodě," oznámil policista, podle kterého už chybí jen poslední krůček k oficiálnímu potvrzení, že tělo patřilo zmizelému sportovci. „Dokud nebude provedena pitva, nemůžeme s jistotou říct, že nalezený je Eivind Sporaland, ale máme všechny důvody se domnívat, že je to on. Pro příbuzné a policii bylo důležité ho najít, abychom zjistili, co se mohlo stát," pravil Ouren.

Pohřešovaný biatlonista Sporaland měl mimo jiné vazby i na českého biatlonistu Ondřeje Mánka. Znali se přes společného kamaráda, mistra světa Martina Nevlanda, který dokonce sám »odpískal« několik závodů, aby mohl svého ztraceného kamaráda pomoci hledat. "Je mi to moc líto. Od chvíle, co jsem se to dozvěděl, myslím na Eivindovu rodinu a jeho nejbližší přátele v čele s Martinem. Je to strašné," řekl Blesku Mánek. "V takových chvílích si člověk uvědomí, že se často zabýváme hloupostmi a zapomínáme na skutečně životně důležité věci," dodal.