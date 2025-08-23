Drama v Plzni: penalta i dárek od Lapeše. Strach o Spáčila, po srážce byl KO
Po dvou ztracených zápasech (Jablonec, Slovácko) měla Plzeň na domácím hřišti v sobotním podvečeru tentokrát kliku. Zápas s Karvinou (2:1) rozhodla v nastavení, správně nařízenou penaltu proměnil Matěj Vydra. Favorit se na tři body nadřel – k první brance pomohl Viktorii špatnou rozehrávkou gólman Jakub Lapeš, drama rozsekla až situace z úplného závěru utkání. Velkou nepříjemností je i zranění Karla Spáčila, který srážku hlavami s Condem odnesl lehčím otřesem mozku a pohmožděnou krční páteři.
Plzeň výrazně přibrzdila situace ze 13. minuty. Karel Spáčil zůstal ležet po střetu hlavami s Condem. Po prvním ošetřování muselo na hřiště vozítko, v němž zdravotníci odvezli letní plzeňskou posilu rovnou do nemocnice. Přišlo střídání a na plac šel Svetozar Markovič.
„Má lehčí otřes mozku a pohmožděnou krční páteř,“ sdělil po utkání tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. „Dostal to na spánek z boku. Takové situace fotbal přináší, ale nechcete je vidět. Stalo se to před námi u střídaček, zatrnulo mi. Karel byl po úderu KO, v tu chvíli nevnímal, kde je,“ popsal situaci plzeňský kouč Miroslav Koubek. Spáčil se ještě během zápasu na stadion z nemocnice vrátil a zranění naštěstí nejspíš nebude tak vážné.
Viktorii dostal do vedení snadným zásahem Rafiu Durosinmi. Gólman Jakub Lapeš špatně rozehrál, plzeňský forvard vystihl přihrávku a darovanou šanci proměnil. Plzeň vedla od 35. minuty 1:0, v dlouhém nastavení navíc mohl náskok zvýšit znovu Durosinmi – jeho hlavička po centru Souarého skončila na tyči.
„Byla to ode mě jasná chyba. Škoda, první poločas jsme nebyli horší, i když to také nebyl úplně ideální poločas od nás. Druhý byl z naší strany mnohem lepší. Chtěl bych poděkovat klukům, že dobře zareagovali. Sahali jsme tady po bodu,“ mrzelo po utkání karvinského gólmana Lapeše.
Situace logicky mrzela i trenéra Karviné Martina Hyského. „Gólem jsme Plzni zápas hodně ulehčili. Kuba udělal špatné rozhodnutí a možná ještě horší řešení. Ale vážím si toho, že Kuba v zápase po chybě zůstal klidný a zachytal velmi dobře, podržel nás v několika situacích a už žádná velká chyba od něj nepřišla.“
Nesmyslný zákrok, káral Hyský
Karviná se nevzdala, naopak domácí snahu ve druhé půli brzdilo velké množství nepřesností, nedokázali udeřit ani z množství standardek a rohových kopů. Po špatné Memičově rozehrávce vychytal Gningův nájezd Jedlička, o dvě minuty později už hosté křepčili po vyrovnání. Ayaosiho hlavičku, kterého za sebou trestuhodně nechal opět Memič, ještě bravurně vytěsnil Jedlička, následnou dorážku už dostal do sítě střídající Rok Štorman.
Domácí se snažili výsledek zvrátit, aktivitu vyvíjeli i díky střídajícím hráčům. Panoše skvěle vychytal Lapeš, několik možností měl i neustále makající kapitán Vydra. Viktoria směřovala k třetí domácí remíze v aktuální ligové sezoně a další bolavé ztrátě. V jedné z posledních akcí se ale dobře uvolnil střídající Merchas Doski, po evidentním faulu Ayaosiho sudí Dalibor Černý bez váhání odpískal penaltu.
„Merchas tu situaci vzal na sebe, udělal to skvěle. Byla to jasná penalta. Jeho přínos po vystřídání byl významný, hrál velice dobře,“ chválil plzeňský trenér Koubek. „Už při pohledu naživo jsem byl přesvědčený o tom, že to byla penalta. Šlo o nesmyslný zákrok na dlouhou nohu, od Ayaosiho to bylo zbytečné, špatně vyřešené. Doski si to dal do vápna, dlouhý dotek, byl mimo branku, chtělo to být v bočním postavení, hráče vykrokovat a absolutně mu nesahat do té dlouhé kličky,“ káral Hyský.
Plzeň vyhrála druhé utkání po sobě, poprvé v ligové sezoně uspěla za tři body doma. „Potvrdili jsme Boleslav třemi body, to byl náš zásadní cíl. Ztratili jsme dva poslední zápasy doma v posledních akcích, teď se nám to vrátilo a získali jsme body my. Spokojenost je u mě také z toho důvodu, že jsme si do posední chvíle za body šli a podařilo se nám to,“ dodal spokojený Koubek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|3
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|4
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|5
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu