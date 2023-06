Biatlonista Mánek o mrtvém kamarádovi Sporalandovi (†22): Ten nápor se nedá zvládnout!

Znali se spíš jen od vidění, ale i tak smrt mladého biatlonisty Eivinda Sporalanda (†22) českého reprezentanta Ondřeje Mánka (22) zasáhla. Společní přátelé, sport, ale i nutnost čelit neustálému tlaku profesionálního sportu, nejen to oba mladíky spojovalo. Bohužel Nor nápor na psychiku nezvládl a zřejmě i to bylo příčinou předčasného konce jeho života. Ondřej Mánek v exkluzivním vyjádření pro Blesk nabízí svůj pohled na tragickou událost.

Mnoho lidí žije v představách, že je život sportovců pohádkový a jednoduchý, ale vše je vykoupeno i řadou nepříjemných a náročných okolností. „Ač se vrcholový sport může občas zdát jako procházka růžovým sadem, jak to někteří lidé, kteří ho nikdy nedělali, vnímají, opak je pravdou.

Váš život je hodně stereotypní, každý den je stejný. Po nějaké době se podle mě každý sportovec dostane do fáze, kdy si potřebuje mentálně odpočinout, jinak se ten nápor nedá zvládnout,“ popsal Mánek odvrácenou stranu slávy, náročné tréninky a neustálý tlak na výsledky.

„Nepřekvapují mě zrovna ty hypnogeny, tenhle problém se týká hodně vrcholových sportovců, jen se o tom nemluví, protože by to nedělalo dobrý obrázek pro mládež, která má v těchto lidech své vzory a přáli by si žít život, jako žijí právě oni. Mají na to velký dopad i sociální sítě, kde jsou všichni šťastní a vypadají dokonale. Nikdo na nich ale šťastný není,“ nebál se otevřeně promluvit ani o iluzorním světě na internetu, který mnohdy vůbec neodpovídá realitě.

Smutná ztráta nadějného sportovce a vrstevníka ho samozřejmě zasáhla. „Tenhle příběh je uzavřený a znovu se budu opakovat, neumím si představit, že by se tohle stalo někomu z kluků, kteří se mnou teď trénují v týmu. Běhá mi z toho mráz po zádech. Pevně věřím, že každý takový problém lze vyřešit, když máte okolo sebe odborníky. Je mi z toho smutno,“ věří, že podobné problémy mají řešení. Není však jednoduché odhodlat se k prvnímu kroku.