Čeští skokani mají slovinské kouče. Přinesou energii, věří ředitel Sakala

„Největší přednost nových trenérů spočívá především v energii, kterou do své práce dávají. Na obou je vidět, že je to baví, mají drive do práce a především přinesou do týmu novou energii a motivaci, která u nás dlouho chyběla,“ uvedl Filip Sakala, sportovní ředitel a místopředseda skokanského úseku.

Trček se Šinkovcem budou mít v seniorské reprezentaci v týmu Romana Koudelku, Benedikta Holuba, Radka Rýdla a Kryštofa Hausera. Ve Světovém poháru by ale měl v úvodu sezony závodit pouze zkušený Koudelka. Pro zbytek reprezentačního výběru budou prioritou podniky nižších kategorií, tedy Kontinentálního poháru a FIS Cupu.

„Byli bychom neradi, kdyby se opakoval stav z předešlých sezon, kdy na Světový pohár jezdili závodníci, kteří na to neměli výkonnost. Ti z nich poté odjížděli demotivovaní, což ovlivnilo jejich chuť do další práce,“ uvedl bývalý český reprezentant a účastník olympijských her v Pekingu.

V ženském týmu budou s trenérem Martinem Bayerem pokračovat Karolína a Anežka Indráčkovy, Klára Ulrichová a Veronika Jenčová. Juniorský tým pod vedením Františka Vaculíka tvoří David Rygl, Daniel Škarka, Filip Křenek, Vojta Stolarz, Jan Ošmera a Lukáš Jeřábek.

„Vzhledem k tomu, že se změnil kompletně celý systém přípravy, tak i s ohledem na mládí závodníků pro nás v tuhle chvíli nejsou výsledky hlavní prioritou. Hlavním cílem bude, aby kvalita u kluků systematicky vzrůstala a aby byli připraveni na olympijské hry v roce 2026,“ prohlásil Sakala.