Dvořák na misi v UFC. Soupeř se nedožije druhého kola, věří trenéři

Zápas se blíží. Máme pár dní do vážení. Jak jde shazování?

Stach: „Váha jde podle plánu. Teď nám chybí asi čtyři kila, takže se můžeme pohybovat kolem šedesáti, jednašedesáti kilo. U lehčích vah se nějak drasticky neodvodňuje. Spíše to postupně stahujeme.“

Do Kanady David přiletěl dva týdny před zápasem, aby se stihl aklimatizovat. To se podařilo?

Stach: „David si na tohle hodně potrpí. UFC vám běžně platí jenom let a ubytování na zápasový týden a když se jedná o zaoceánský let, tak jednoho trenéra. David si na vlastní náklady s sebou vozí tři trenéry a vždy, když je možnost, tak lítá delší dobu dopředu. Přiletěl už minulý týden s Patrikem Kinclem, hlavním trenérem. Obecně se říká, že na jednu hodinu časového posunu je dobrý jeden den, což je v našem případě devět hodin. Někdo se zaklimatizuje dříve, jiní můžou mít i dozvuky v zápase. David to chce mít extra pojištěné, takže se vždy snaží o rezervu aspoň dvou týdnů před zápasem.“

Patrik Kincl zveřejnil na svém YouTubovém kanálu video, ve které bylo vidět to obrovské zklamání celého týmu, když se zranil Davidův původní soupeř. Jaká je nálada teď, když UFC oznámilo náhradníka?

Stach: „Nejhorší je ta doba nejistoty, kdy nevíte, jestli budete mít zápas. On (David) do přípravy nasypal šesticifernou sumu peněz. K tomu platil z vlastního lety trenérů. Nasměroval k tomu všechno a najednou vám řeknou: ‚Hele, soupeř není.‘ Pak následuje nějaká doba zhrzení, ale poté přešel do jiného módu a řekl UFC: ‚Dejte mi kohokoliv! Jenom chci mít zápas. Chci, aby to proběhlo.‘ David má rád, když je všechno rozplánované – shazování, cestování a tak dále. Zkrátka všechno mít do puntíku a tyhle změny na poslední chvíli na něj mají vliv. Ne, že by ho to ovlivnilo výkonnostně, ale prostě ho to naštve. Na chvilku ta nálada, podle mě, byla úplně zmražená. Teď, po oznámení nového soupeře, to všichni bereme za úspěch, že se zápas zachránil. Osobně mi přijde, že pro nás ten nový soupeř bude méně nebezpečný. Původní byl světová osmička, ten nový je osmdesát trojka. Kvalitní určitě je, ale Dejvova úroveň pro něj bude trochu moc, takže se nedožije druhého kola.“

Jak probíhají tréninky teď, jen pár dní do zápasu?

Stach: „Tréninky jsou dost krátký, ale stále intenzivní. Tvrdá, ostrá práce už je odvedená. Teď to jen udržujeme v chodu a pracujeme na konkrétních věcech, které chceme dělat v zápase. Jde o to dostat ty základní věci do podvědomí, aby je pak používal automaticky.“

Soupeř Steve Erceg je šikovný wrestler. Sám David upozorňoval i na jeho nebezpečný levý hák. Kde vidíte mezery? Kudy povede cesta k vítězství?

Stach: „Jeho postoj je tvrdý, ale David je mnohem techničtější. Oproti němu je David švýcarský nůž plný technik. Ano, Erceg je tvrďák. Když dostane pořádný úder, tak se jen tak nezalekne, ale myslím, že Davidův striking je na úplně jiné úrovni a soupeře rozebere. Největší zbraně Ercega jsou wrestling a nástupy na submise. Na to ale máme odpověď.“

Maršálek: „Levý hák? To pro Davida nebude problém. Není lehké ho něčím nachytat. Problém to byl u Nicolaua (bývalý soupeř Dvořáka), protože to je super rychlej člověk. Erceg se moc neumí hýbat na nohách. Ve chvíli, kdy se trochu unaví, tak je zamrzlý v pohybu, takže si nemyslím, že na Dejva nedosáhne. Zvlášť tím hákem.“

V posledním zápase vypadal David v postoji dost otřesený. Nemáte to teď trochu v hlavě?

Stach: „Tam měl velký vliv fakt, že dvě třetiny toho zápasu byl David s jednou funkční rukou. Kapé mu páčil ruku za hlavu, že se sám mohl podrbat ve vlasech. Kluci z fyzioterapie říkali, že to není úplně zdravý (směje se).“

Maršálek: „David na tom v tom zápase nebyl úplně dobře. Udělalo se mu nevolno po vážení, když začal doplňovat. Psychicky nebyl do zápasu úplně dobře nastavený. I ty poslední týdny přípravného kempu nebyly ideální. Teď je ta situace zcela jiná. Poprvé je to takový, jaký jsem si to vždycky představoval“.

Stach: „Takhle hladovýho a nastartovanýho jsme ho ještě do zápasu nechystali.“

Mluvíte o změně v mentalitě. Proběhla i nějaká taktická změna?

Stach: „Tohle je častá chyba lidí, kteří se na to koukají zvenku. Přišla prohra, tak pojďme všechno překopat. Ne. Já osobně jsem fanoušek, toho se zaměřit na to, co fungovalo i co nefungovalo a rozebrat to do detailu. David má tréninkovou přípravu nastavenou dobře, takže sahat na spoustu věcí by byla chyba.“

Co tedy konkrétně v předešlých zápasech fungovalo a na Ercega bude platit taky?

Stach: „Určitě práce se vzdáleností a kontry, které jsme ladili v přípravě na poslední dva soupeře. Akorát jsme měli dva borce z top desítky UFC. Stejně to byly extrémně vyrovnaný zápasy, ale výsledek nešel za námi. Teď vidím progres, i díky tomu, jak se ty dovednosti vrství přípravu za přípravou. To se podepíše na výkonu v zápase. Erceg má jedinou zbraň a tou je wrestling. Aby to prodal, tak se nejdřív musí dobře navázat na Davida, správně udělat nástup na strh na zem, ale v žádné z těch fází bych neměl o Davida strach. Popravdě, i kdyby ho hodil, myslím, že by tam z Davidovy strany musela následovat hned řada chyb, aby to pro nás bylo kritický. Jde o to, abychom měli několik linií obrany. Jak to bylo ve Shrekovi: ‚Zlobři jsou jako cibule, mají vrstvy‘. A to naše obrana bude mít taky (směje se).“

Jak už jste zmínili, Erceg by měl být hratelnější než původní soupeř. Vidíte to jako dobrou příležitost prodat právě ty zbraně, které jste v posledních přípravách ladili?

Maršálek: „Papírově i žebříčkově není dobrej. Tyhle soupeři jsou ale nejhorší. I kdyby byl zápasově lepší než Schnell, tak papírově je pozadu. V očích ostatních to bude vypadat: ‚Tak dobrý, on porazil jen někoho, kdo má premiéru v UFC.‘ Předtím byl příběh zápasu o tom, že David mohl porazit rovnocenného soupeře. Teď je to v rovině, že ho porazit musí. Lidem je jedno, že má Erceg podepsanou smlouvu s UFC už delší dobu, ale taky se mu zranil soupeř.“

Obecně se má za to, že je to povinná výhra. Pociťujete tlak?

Místností, ve které oba trenéři sedí, prochází David Dvořák se slovy: „Pro mě se nic nemění. Soupeři dám do držky. Pak si vezmu Schnella a rozsekám ho na hadry.“

Maršálek: „My jsme těšili na Schnella. Je komplexní, ale vlastně není ničím úplně jedovatý. Čekali jsme, že tam by se David mohl uvolnit a ukázat se. Tenhle soupeř je hůř čitelný. Musíme být opatrnější, David se nebude moct tolik odvázat. Tlak a všechny tyhle okolní vlivy člověk v tom zápase úplně vypne a soustředí se, aby všechny schopnosti naplno prodal. Alespoň já to tak mám. David je teď úplně přeplej na jiný planetě. Všechny vnější vlivy pouští stranou.“

Budete chtít po zápase zatlačit na UFC, aby opět naplánovalo zápas Dvořák versus Schnell?

Maršálek: „David nikoho moc nechce vyzývat, ale v tomhle případě bych do toho, být jím, šel.“

Myslíte, že vám hraje do karet i fakt, že Erceg nikdy nezápasil mimo Austrálii?

Stach: „Největší rozdíl udělá to UFC. Ta atmosféra na vás dýchne. Teď jsem to viděl i s Terkou (Bledou) a s Matějem (Peňázem). Děje se to často zápasníků, kteří mají do deseti zápasů. Stejně to má právě Davidův soupeř.“

Maršálek: „UFC je namazaný stroj. Mají člověka na člověka. Vše je hlídané. Pořád za vámi někdo chodí. V českých organizacích má člověk na turnajích ještě nějakou volnost. Tady vše sedí na vteřiny. Je to i jiný kontinent, člověk neví, co má čekat.“

Dá se na tu UFC mašinu a dlouhé lety vůbec zvyknout?

Maršálek: „Já myslím, že ano. Co se týče té změny kontinentu, tak jsme se hrozně poučili z premiéry v Brazílii. Já si pamatuju, jak jsme šli po vážení po schodech a já úplně umíral jen z toho, že jsem vyšel dvě patra. Jde cítit, že v jiném podnebí je váš výkon prostě zadřený. Tady v Severní Americe to nevnímám tolik jako v Brazílii, ale stále tu ten vliv je. Už kvůli tomu jsem rád, že jsme tu vždy dřív.“

Cítíte nějakou změnu v jednání ze strany UFC? Přeci jen už jdete do šestého zápasu…

Stach: „Většinu té komunikace odvádí Patrik (Kincl). Mně osobně přišlo, že jedna nabídka na zápas už nebyla úplně o vyjednávání, ale z UFC znělo ‚tohle prostě vezměte‘. Není to samozřejmě cítit z jednání lidí. Všichni ti členové organizačního týmu jsou zdvořilí a profesionální. Co se týče vedení, mají vás prostě na háku. Pokud teda nejste Conor McGregor nebo Jon Jones.“

Maršálek: „Dokud neprodáváte PPV, nejste ta hvězda, tak jste pro ně jen číslo. Je to fabrika na zápasy. Třeba Pimblett je ta hvězda. Ten přijde do toho tréninkového centra UFC, pustí si tam svojí muziku, narve si tam ten svůj tým dvaceti lidí a nikdo s tím nemá problém. Vše se točí kolem něj. Stejně to má i Cody Garbrant, „Cowboy“ Cerrone a další.“