Sabalenkovou invaze zdeptala: Strašná situace, chtěla jsem skončit s tenisem!

Málem ukončila kariéru! Tlak, kterému čelí kvůli politice Běloruska, byl obrovský. Světová dvojka Aryna Sabalenková se rozpovídala o pocitu křivdy v dokumentárním cyklu z tenisového zákulisí Break Point, jehož druhá řada startuje již příští týden na VOD službě Netflix.

Aryna Sabalenková se na uplynulém French Open 2023 nejprve vyhýbala tiskovým konferencím kvůli nepříjemným otázkám, zejména kvůli ukrajinským novinářům. Před napínavou semifinálovou bitvou s Karolínou Muchovou však překvapila všechny přítomné, když dala najevo, že těžce nese participaci Běloruska na ruské invazi.

„Nechci, aby moje země byla v jakémkoliv konfliktu, válku nepodporuji. Když nepodporuji válku, znamená to, že momentálně nepodporuji ani Alexandra Lukašenka," zřekla se svého prezidenta a jeho politiky, i když ji kdysi paradoxně zachytila kamera při vřelém objetí s totou hlavou státu.

V traileru na novou dokumentární sérii Break Point z produkce streamovací služby Netflix lze vypozorovat, jak ji vyhrkli slzy při otázkách na toto citlivé téma. Zároveň prozradila, že pro ni bylo složité ustát vlnu nenávistných reakcí, které se na ni valily jako tsunami po invazi.

„Jsem z Běloruska a cítím se opravdu mizerně. Je to pro mě těžké. Kdybych nad tím měla kontrolu, udělala bych všechno pro to, abych to zastavila," prozradila Sabalenková svůj pohled na válku a na fakt, že s tím nic reálně udělat nemůže.

Běloruští sportovci si museli projít hotovým peklem, nepřetržité týrání, znevýhodnování a velká křivda ovlivnila i Sabalenkovou. „Všichni začali mluvit o tom, že se musí zakázat starty hráčům z Ruska a Běloruska. Najednou mi přišlo, že se na mě všichni divně dívají. Připadalo mi, že mě všichni nenávidí kvůli mé národnosti," pokračovala ve svém smutném povídání.

V dokumentu promluvil také její běloruský trenér Anton Dubrov, který poukázal na to, že v jeho zemi panuje diktatura a totalitní režim a že se nesmí veřejně užívat slovo „válka". Povolen je pouze termín „speciální vojenská operace", tedy alibistická rétorika Putina, kterou si ruský oligarcha obhajoval prosazování svých teritoriálních a politických ambicí na Ukrajině.

„Začali jsme cítit vinu kvůli své zemi, která je toho součástí. Zároveň ale musíme být opatrní, protože v naší zemi řekneš slovo válka a může to znamenat, že zemřeš ve vězení. Takže je to obtížné. Kolem nás je takový tlak, že o tom musíme mluvit, ale zároveň pro nemáme vhodná slova," uvedl Anton Dubrov, jaké jsou poměry v jeho zemi a s čím vším si musí běloruští tenisté poradit během rozhovorů a tiskových konferencích na okruzích ATP a WTA.

V jednu chvíli měla Sabalenková dokonce chuť hráčskou kariéru ukončit ze dne na den. „Když se díváte na ty zprávy, máte pocit, že už to nemůžete vydržet. Je toho přespříliš. Všichni vidí, jak ztrácím nervy,“ snažila se sdílet svůj tehdejší tok myšlenek a emocí.

„Upřímně jsem si myslela, že s tenisem skončím, protože situace byla dost špatná. Byl to však sen mého otce, takže jsem si myslela, že nemůžu přestat, že to nepřijme. Řekl by mi, že si snad dělám srandu, že musím být silná, že jsem přece šampion," prozradila, co ji nakonec přimělo, aby dále pokračovala v tenisové kariéře.

Ke štěstí jejích fanoušků se přenesla přes těžké časy a vystoupala do nových výšin. Její semifinálový zápas s Karolínou Muchovou patřil k tomu nejlepšímu na letošním Roland Garros, byla to reklama na ženský tenis. I když nakonec po třísetové bitvě podlehla, může být nakonec ráda, že s tenisem na dobro „nesekla“.