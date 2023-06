Hašek se pustil do ministra Válka kvůli kauze Jaškin: Kde berete tu drzost?!

Hokejový útočník Dmitrij Jaškin si svým angažmá v KHL i účastí na ruské propagandě již dosti zavařil! Jeho vyjádření pro ruský deník Sport-Express o touze reprezentovat opět vyvolalo pozdvižení. Dostalo se až k nejvyšším místům našeho politického rybníčku!

V současnosti se start českých krajánků z KHL nejeví jako reálný i s ohledem na výroky prezidenta Českého hokeje. „Dimu znám, je to výborný hokejista a takové bychom určitě potřebovali. Ale nedá se nic dělat. Jsme malí páni a celá Evropa je proti tomu. Vím, že válka na Ukrajině by se neměla spojovat se sportem, ale takové je stanovisko hokejového světa. Doporučuji mu, aby přestoupil do nějakého českého klubu," rozpovídal se Alois Hadamczik o (ne)možné nominaci Jaškina.

Ten se ale do Česka nechystá, namísto toho přestoupil z jednoho tradičního ruského klubu do druhého, a to ve směru Petrohrad-Kazaň, čímž si zřejmě sám nad sebou podepsal ortel. Bez ohledu na to však nyní vyjádřil přání reprezentovat Česko na vysoce očekávaném domácím MS 2024. Smršť reakcí na sebe nenechala dlouho čekat, ozval se třeba ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Dmitrij Jaškin se loni rozhodl, že bude hrát hokej v ruské KHL. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Stal se ale tak hráčem, který slouží ruské propagandě. A nestyděl se ani v předvečer výročí ruské invaze na Ukrajinu nastoupit v ‚armádním dresu' a zapojit se do podpory ruské agrese," psal ministr na svém Twitteru.

„A teď má ještě tu drzost vyprávět, že má zájem reprezentovat Českou republiku a tvrdit, že nechápe, kde je problém?! To by byla ostuda a plivnutí do tváře těm ukrajinským sportovcům, kteří aktuálně brání svou vlast, nebo při její obraně padli," pokračoval Vlastimil Válek ve svém příspěvku.

Zastání se ale překvapivě nedočkal od legendárního brankáře a známého kritika Ruska Dominika Haška. Ten mu naopak pořádně naložil.

„Pane Válek, kde berete tu drzost toto napsat. Já s jeho jednáním též nesouhlasím. Ale vy jste člen vlády a Vy byste (s ostatními poslanci) nás (občany a spojence) měli před tímto jeho nebezpečným jednáním chránit! Ani po 475 dnech války nejste schopni přijmout zákon! Proberte se!" vyťukal značně rozlobený Hašek pod příspěvek. Žádnou odpověď však od Válka (alespoň prozatím) nedostal.

Dominik Hašek pak dlouhodobě volá po zavedení zákona, který by zakazoval práci českých občanů v Rusku. Patří k velkým kritikům ruských sportovců, které vnímá jako součást propagandy. Navíc se několikrát ostře pustil i do Jaškina, kterého označoval za kolaboranta.