Muchová: Z některých zpráv mám na krajíčku. Místo kytary masérský stůl

Tažení šestadvacetileté tenistky grandslamovou Paříží až do finále nadchlo laiky i experty. Karolína Muchová po návratu z Roland Garros cítí, že šance na titul ještě přijde. „Všichni v týmu věříme, že na to mám,“ hlásí. Před návratem na kurty a dalším vrcholem sezony Wimbledonem se však musí nejdřív dostat fyzicky do pořádku.

Po postupu do finále Roland Garros byla Karolína Muchová zaplavena gratulacemi, z porážky s Igou Šwiatekovou, po které následovaly i slzy, se již oklepala. „Spíš se mě během ceremoniálu dotkla ta nepopsatelná atmosféra,“ vypíchla nezapomenutelný zážitek. Po semifinále na Australian Open si vylepšila grandslamové maximum, což se však na jejím těle podepsalo. „Samozřejmě cítím, že jsem odehrála sedm zápasů na antuce a hlavně poslední dva byly hodně náročné. Teď pracujeme na tom, abych se dostala co nejdřív do kupy a mohla se připravovat na travnatou sezonu,“ vyprávěla po návratu do domovského klubu I. ČLTK Praha.

Únava po Paříži byla asi obrovská, že?

„Jsem docela unavená, ještě jsem se ani pořádně nevyspala, protože všechno bylo takové rychlé. Doletěli jsme v neděli, byla jsem i u fyzioterapeuta, taky si odpočinout ve wellness. Zastavila jsem se i v Olomouci navštívit kamarády. Teď jsem zase tady na Štvanici. Odpočinek je ale to nejlepší, co teď můžu udělat.“

Stihla jste aspoň menší oslavu?

„Vzhledem k tomu, že jsem měla rodiče v Paříži, sedli jsme si ještě v sobotu večer a přiťukli si. Oslavu tady jsem ještě nestihla.“

Vrací se vám myšlenky na finále s Igou Šwiatekovou (2:6, 7:5, 4:6), kdy jste byla docela blízko grandslamovému vítězství?

„Bylo to o pár míčcích, občas mi blikne před očima, že to bylo fakt kousíček. Neměla jsem ale zatím čas to úplně vstřebat. Odehrála jsem svůj nejlepší grandslamový turnaj a za to jsem ráda.“

Při premiéře ve velkém finále jste obstála. Jak těžké to bylo po psychické stránce?

„Začala jsem přece jen pomaleji a trvalo mi, než jsem se do toho dostala. Pak to ze mě spadlo. Nejsem typ, kterého by svazovalo, že hraje finále. To už je moje povaha. Už semifinále (výhra nad Arynou Sabalenkovou 7:6, 6:7, 7:5) byl v ten moment můj největší zápas a ve finále jsem to brala velmi podobně. Ale je pravda, že jsem byla po semifinále vyčerpaná.“

Už vám došlo, jakého úspěchu jste dosáhla?

„Já jsem si i před tím uvědomovala, že úspěch je to veliký. Že byly po finále slzy? Spíš se mě dotkla ta nepopsatelná atmosféra. Nikdy jsem nic takového nezažila a asi to ve mně zůstane dlouho. Úspěch je to skvělý, ale je to stále druhé místo.“

Jak se vám poslouchají slova chvály nejen na výsledky, ale i krásnou atraktivní hru?

„Gratulace a hezké komentáře od legend jsem zaregistrovala, moc si jich vážím. Když si čtu některé zprávy, mám zase na krajíčku. Psaly mi taky známější osobnosti z Česka i ze zahraničí, ale jména bych si nechala pro sebe. Že mi fandili, věřili a že i tak jsem pro ně vítězka Roland Garros. Že vůbec lidi vezmou mobil a napíšou k tomu něco, je hrozně milé.“

Chodíte na kurt i s cílem, abyste předvedla hezkou hru pro diváky?

„S tímhle na kurt určitě nejdu. (usmívá se) Ale je to moje hra a je plus, že se to líbí i ostatním lidem a že tomu fandí. Na kurtu se snažím hrát, co trénuji, co mě baví a co je účinné. Někdy se víc snažím měnit rytmus, někdy naopak ne. Záleží, jakou uděláme taktiku.“

Jste známá i hudebním nadáním, ráda brnkáte na kytaru. Neozval se někdo z hudební branže, že by s vámi chtěl třeba natočit klip?

„Dostala jsem gratulace i od hudebníků, ale s takovou nabídkou zatím nikdo nepřišel. Neříkám, že bych se tomu bránila, protože hudbu mám fakt ráda, ale zatím nic takového nepadlo.“

Vezmete si kytaru i do Londýna, abyste se odreagovala během Wimbledonu?

„Myslím, že místo kytary si radši vezmeme masérský stůl.“ (usmívá se)

Na londýnské trávě jste byla už dvakrát ve čtvrtfinále. Jaké budete mít letos ambice?

„Bude to hodně těžké, protože ten grandslam je za tři týdny, takže vím, že se nejspíš nestihnu připravit úplně tak, jak by to bylo, kdybych v Paříži nehrála tak dlouho. Ale udělám maximum, abych byla připravená. Doufám, že mi to sedne a že dojdu daleko i tam.“

Díky posunu v žebříčku na životní 16. místo teď budete mezi nasazenými tenistkami…

„Je to pro mě velká pomoc, snad se to povede zužitkovat.“

Je ale možné, že před Wimbledonem nestihnete ani jeden přípravný turnaj?

„Plány se trošku mění, nestihnu příští týden turnaj v Berlíně. Snažíme se dostat tělo zpátky, aby fungovalo a abych zpět nabrala kondiční stránku. Od příštího týdne se budeme připravovat tenisově na trávě. Je tam varianta, že zkusím odehrát Eastbourne, nebo pojedeme rovnou až na Wimbledon.“