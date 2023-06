Rána pro ruský hokej! Záhadně zemřel bývalý spoluhráč mnoha českých reprezentantů

Ruský hokej smutní! Čtyřiačtyřicetiletý bývalý útočník a mládežnický trenér Dmitrij Tarasov náhle zemřel z prozatím neznámých důvodů. Kabinu sdílel s řadou českých hokejistů, jmenovitě šlo kupříkladu o Petra Čajánka, Karla Rachůnka, Tomáše Zohornu, Petra Vránu či Jakuba Petružálka.

Chabarovský rodák Dmitrij Tarasov sice nikdy nenakoukl do seniorského a ani juniorského výběru sborné, přesto zanechal nemalou stopu v ruské Superlize a následně i v megalomanské KHL, kde se koncentrovala široká škála hokejových hvězd.

Největšího kariérního úspěchu dosáhl v zeleném dresu Salavat Julajev Ufa, kdy poslední sezonu Superligy 2007/2008 završil titulem po boku čtveřice českých hráčů – brankář Milan Hnilička, obránci Miroslav Blaťák a Radek Philipp a útočník Michal Mikeska. V témže roce si se svým týmem zahrál také na slavném Spengler Cupu, který je nejstarším hokejovým turnajem na světě.

S ledním hokejem začal v organizaci Amur Chabarovsk, kde strávil podstatnou část své hokejové kariéry. Později se však přesunul do CSKA Moskva, aby si vyzkoušel dospělý hokej v druhé nejvyšší soutěži v Rusku. Slavný moskevský klub se za jeho působení trápil a spadnul o úroveň níže. A tak se Tarasov navrátil do Amuru, kde ve své první štaci působil mezi lety 1997 až 2006 v Superlize a následně i v letech 2011 až 2016, čemuž už tak bylo v dobách KHL.

Tarasov si vyzkoušel angažmá i v dalších moskevských klubech. Jako novopečený šampion si to nejprve namířil do Dynama Moskva na počátku ročníku 2008/2009, kde sdílel kabinu s Karlem Rachůnkem a Petrem Čajánkem, tedy s opravdovými legendami českého hokeje, a ještě v tentýž sezóně byl vyměněn do Spartaku Moskva s Martinem Pruskem v bráně. O rok později oblékl dres Novosibirsku, kde se opět setkal s Michalem Mikeskou a poznal také Leoše Čermáka.

Poté přišel další návrat do Chabarovsku, kde se Tarasov stal klíčovým mužem, neboť zde sloužil 5 sezón jako kapitán týmu. Během dvou angažmá v klubu na ruském Dálném východě zde rovněž sdílel úspěchy i neúspěchy s celou řadou Čechů. Mezi jeho spoluhráče patřil obránce Jan Kolář i útočníci Petr Vrána, Jakub Petružálek, Martin Růžička a Tomáš Zohorna.

„Fanoušci Amuru stále s láskou vzpomínají na časy tria Petružálek-Vrána-Tarasov, které mnozí považují za nejlepší útok v historii klubu," napsal ruský server championat.com o úderné slovanské letce, která patřila k nejobávanějším lajnám celé KHL v sezoně 2011/2012.

Žádný jiný hokejista neodehrál v prvním týmu Amuru více zápasů než Tarasov. Za tento klub si na nejvyšší úrovni připsal 543 startů, ve kterých získal 218 bodů za 93 branek a 125 nahrávek. Po konci kariéry se věnoval trénování mládeže, v sezóně 2020/2021 dělal asistenta u výběru Amurskie Tigry Chabarovsk do 20 let.