Nároďák kope kvalifikaci na Faerech, kde za jeden den usmrtili 446 delfínů: Body leží v krvavé lázni!

Hložek chová ratlíka, Kuchta slepice. Čeští plejeři milují zvířenu a ocitli se v zemi, kde zrovna teď masakrují delfíny. Na Faerských ostrovech při kvalifikaci na Euro (dnes 20:45, ČT sport).

Jsou různé tradice. Tahle na Faerech se jmenuje grindadráp, zkráceně grind, a je hrůzná.

Vyhrát a pryč

Voda zátoky se zbarvila do ruda. Při pohledu na fotky, jež obletěly na internetu svět, se reprezentantům, kteří mají mobily imrvére v ruce, musel »zvedat kufr«. Lovci obklopí delfíny a kulohlavce černé a půlkruhem člunů je zaženou na mělčinu. Tam je rybáři zabijí noži. „Ve středu se konaly dva grindy. Podle prvních zpráv jeden s 266 úlovky a druhý se 180,“ oznámil mluvčí faerské vlády. Tak to máme 446 brutálně usmrcených kytovců během jediného dne a s jedinou myšlenkou: „Vyhrát a pryč z té krvavé lázně.“

Unavená těla

Na umělé trávě stadionu Tórsvöllur pro 6500 diváků to ale nebude mazlení s neonkami s skalárami v akváriu. „Očekávám těžší utkání než to podzimní přípravné v Olomouci. Specifický je termín, spousta hráčů má po sezoně, kterou dojížděli se zraněním. Těla jsou unavená,“ zadumal se záložník Alex Král (25). Těch 5:0 jako v listopadu na Hané to ani být nemusí. Důležité budou tři body, protože po umolousané plichtě s outsiderem v Moldavsku (0:0) by další ztráta už páchla průšvihem...