Strašáky pro Pavlenku: umělá tráva i krátká přistávací plocha na Faerech

Když v listopadu Faerské ostrovy přivezly do Olomouce svůj severní vítr k přípravnému zápasu, nevadilo to. Češi zvítězili na Andrově stadionu jasně 5:0 třeba i díky hattricku Mojmíra Chytila a čistému kontu Jiřího Pavlenky, který čelil jediné střele mezi tři tyče. „Rozhodně to teď bude něco jiného,“ upozorňuje brankář Werderu Brémy před odletem do Tórshavnu.

Čekáte proti Faerským ostrovům jiný zápas, než jaký byl k vidění v listopadu minulého roku v Olomouci?

„Rozhodně to bude něco jiného. V Olomouci šlo jen o přátelák, teď se jedná o kvalifikaci ME a budou to úplně jiné podmínky, protože hrajeme venku a hlavně na umělé trávě, na kterou spousta z nás není zvyklá, ale přesto ten zápas musíme zvládnout.“

Umělá tráva je takový strašák tohoto zápasu. V čem je záludná pro brankáře?

„Pokud je umělka opravdu hodně mokrá, tak je na ní míč mnohem rychlejší a odskoky jsou taky jiné, takže docela zásadní a patrné rozdíly.“

Po jak dlouhé době vás čeká zápas na umělé trávě?

„Naposledy jsem hrál na umělé trávě, když jsem byl ještě ve Slavii.“

Na Faerských ostrovech je hodně krátká přistávací dráha, což prý pro pasažéry letadla není moc příjemné. Co vy a létání?

„Popravdě se na to vůbec netěším, ale nedá se nic dělat. Doufám, že to bude první krok, který na Faerských ostrovech zvládneme a přistaneme dobře.“ (smích)

Dvěma reprezentačními zápasy zakončíte sezonu. Jak ji hodnotíte z osobního pohledu?

„Cíl záchrany, který jsme měli v Brémách, se nám podařilo splnit, i když jsme si ho trošku komplikovali. Je škoda, že na tom minulém reprezentačním srazu jsme nedokázali vyhrát oba zápasy, ale to už je minulost, teď je důležité vyhrát.“