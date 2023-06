Dvě minuty a šlus. Černý září a míří do bundesligy, pro Šilhavého ternem není

Po polovičatém vstupu do evropské kvalifikace, a zejména po trapné remíze v Moldavsku, byla řada odborníků zděšená z využití Václava Černého. Přesněji z nevyužití. Jeden z nejšikovnějších hráčů současného Česka, prožívající mimořádný rok v Twente, strávil v ději dvě minuty ve vítězném otvíráku s Polskem. Víc nic. „Proti Faerským ostrovům by měl v sestavě jednoznačně být,“ říká Stanislav Levý, expert Sportu. Co na to reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý?