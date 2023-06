Syn Pljuščenka v šoku z následků účesu: Co to mám proboha na hlavě?

Narodil se do zlaté klícky a netuší, co je bída. Alexander Pljuščenko (10), syn slavného krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (40), si užívá luxusní život plnými doušky. Naposledy pobavil své příznivce skrz sociální síť Instagram, když si nechal na soustředění zaplést vlasy do copánků a po rozpletení se nestačil divit svému novému »účesu«.

Desetiletý chlapec s čistě blonďatými vlásky je známý tím, že nosí velice podobný styl účesu jako jeho slavný otec. Tomuto stylu se po dlouhé době zpronevěřil, když si nechal na celé hlavě uplést jemné copánky. „Dobré ráno ze soustředění na sportovní olympijské základně v Kislovodsku,“ pozdravil v komentáři u fotek svého nového stylového účesu.

To však zřejmě netušil, co copánky způsobí za pouhých pár dní. Po rozpletení se mu na hlavě objevil účes, který byl dost nápadně podobný klasické trvalé. „A takhle to celé skončilo,“ napsal s vysmátou reakcí malý Saša k videu, na kterém je jeho blonďaté háro v hlavní roli. Rodinka Pljuščenkových si tak očividně žije svým spokojeným životem a jakékoliv problémy sankcionovaného Ruska se jich netýkají.