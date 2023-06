Bývalý fotbalista Fenin zase bumbal a dvakrát hovořil o sebevraždě: Morbidní kecy v kleci!

Říká se tomu: „Nos pro trable stavěný!“ Kdysi fotbalový supertalent a reprezentant Martin Fenin (36) si na něj věší jeden malér za druhým a zalévá je chlastem.

Manžel policistky Beáty, s níž má dceru Miu (3) se chystá do klece coby zápasník MMA. Trénuje svým svérázným způsobem a pronáší při tom morbidní kecy…

Zabiju se I.

Strážci pořádku Fenina v pátek v podvečer eskortovali z restaurace na pražském Andělu. „Nejdříve ho čtyři policisté legitimovali a vše vyvrcholilo Feninovým zadržením,“ popsal scénu jeden ze svědků. „Opilý volal manželce, že se zabije,“ přidal další účastník podrobnosti.

Na šrot v Ruzyni

O pár hodin později byl Fenin k vidění ve stavu na šrot v Ruzyni. Podle svědků se zmuchlaný motal od přepážky k přepážce, včetně té, která obstarávala pasažéry do katalánské metropole. „Odbavoval se s námi k letu do Barcelony ve 21:30. Byl viditelně potlučený, měl monokl a škrábance,“ vylíčil Blesku událost jeden z cestujících, který šel na řadu před Feninem. Ten ovšem na palubu tohoto letounu nedošel.

Zabiju se II.

V sobotu se Martin Fenin zjevil v Oberhaousenu v Porůří, kde se při podniku MMA Oktagon 44 poprvé setkal se svým sokem Kevinem Pannewitzem. Má si to s ním rozdat 16. září ve Frankfurtu. Ve stejném tričku pak sám natočil video. Na instagramu si v něm šlape na jazyk a chraptí, což vysvětluje: „Mám zánět hlasivek.“ No a následuje rádobyvtipná Feninova pasáž: „Nejsem v Barceloně. Kdo mě zná, tak ví, že nejsem typ člověka, který by chtěl páchat sebevraždu. Teď jdu někoho zmlátit, a pak zabiju sám sebe! Ne, dělám si srandu.“ To jsme se nachechtali…