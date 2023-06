7. Alica Schmidtová

Pro Německo v roce 2017 vybojovala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy do 20 let ve štafetě na 4x 400 metrů a ve stejné disciplíně na evropském šampionátu 2019 do 23 let získala bronz. Dříve působila jako kondiční trenérka bundesligového celku Borussia Dortmund, proto je populární i u fanoušků fotbalu. V žebříčku obsadila 7. místo za 170 500 vyhledání na Googlu.