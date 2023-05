Šílenost u Pljuščenků na Den vítězství: Syn slavil se samopalem v ruce!

Empatie, rozum či lítost. To jsou vlastnosti, které Jana Rudkovská (48) evidentně postrádá. Co manželka známého krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (40) provedla? Zatímco Rusko více než rok vraždí ukrajinské obyvatele, ona slavila Den vítězství v čepici se srpem a kladivem. To ale není vše. Svého syna Alexandra (10) vyfotila se samopalem!