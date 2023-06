Kontroverzní boss hokejového Zlína Hamrla se vyjádřil ke skandálu: Jak je to s vazbou?

Měl to být budíček jako žádný jiný předtím. Jak informoval web iSport.cz, v úterý 20. června během ranních hodin měli do domu generálního manažera hokejového Zlína Roberta Hamrly (46) naběhnout policisté z URNY (Útvaru rychlého nasazení) a zatknout ho. Následně měl být převezen do vyšetřovací vazby. Sám kontroverzní šéf Beranů ale tyhle novinky rázně popřel!