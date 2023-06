Gólman Mrázek vytáhl na milovanou Sáru prsten: Lásko, chci tě!

Pustit nějaký ten gól, se stane, ale pustit k vodě nádhernou partnerku Sáru (30), to by byl teprve hřích. Gólman Chicaga Blackhawks Petr Mrázek (31) chce mít svoji dlouholetou lásku vedle sebe napořád. Požádal ji o ruku.

„Navždy spolu,“ řekl si brankář a půvabnou blondýnku obdaroval prstenem se třpytivým kamenem. U otevřeného moře nezapomněl na staré dobré zaříkadlo: „Vezmeš si mě?“

Ano, ano, ano! Nad tak neodolatelnou nabídkou nemohla bývalá volejbalistka dlouho přemýšlet. A taky nepřemýšlela. Tohle je životní smeč. A svatební plán byl na světě. „Budeš ta nejkrásnější nevěsta,“ napsala jí přes instagram kamarádka Julia.

Smeč na tělo

Krásná je Sára i bez závoje. Její postava je i po kariéře jako lusk. Ví, jak na to! „Věnuju se výživovému poradenství,“ prozradila, když pověsila bikiny na hřebík. „Strašně mě to naplňuje,“ dodala. Teď ji budou naplňovat přípravy pompézní veselky. Ta by dle českých zvyklostí měla proběhnout do roka a do dne.