Spojili se, aby ovládli nároďák: Trojzubec hokejové lsti!

Co jsme si, to jsme si! Smíchovské pivo a hokejové mistrovství světa 2024 v Česku spojuje lidi. Kvůli reprezentačnímu trenérovi jsou jedna ruka Jaromír Jágr (51), Petr Dědek (49) a Alois Hadamczik (71). Minulým sporům navzdory.

Tenhle triumvirát odkryla v očích fanoušků nekoukatelná komedie ohledně budoucnosti Fina Kariho Jalonena (63) u českého nároďáku. Hadamczikův svaz prý učiní rozhodnutí až 29. června, byť Blesk v úterý oslovil všech – jinak zarytě mlčících – 11 členů výkonného výboru a čtyři včetně prezidenta už mají jasno. Tak proč ty cavyky?!

Kladenská legenda se kvůli tomu pustila do kritiků v čele s někdejším parťákem Jakubem Voráčkem (33). „Nemáte zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, abyste vedení českého hokeje kritizovali,“ vzkázal »Džegr « ve facebookovém příspěvku. Někdejší svěřenec s číslem 68 hájil bývalého nadřízeného Lojzu a přítele, k němuž jezdil do Kravař na diskotéky: „Přeci to nemůžete ušít horkou jehlou! Nechápu, proč to někdo vyčítá jen Lojzovi, on je přeci jen jeden z jedenácti členů výboru. Sám nic rozhodnout nemůže.“

Nemá na to!

„Konečně někdo popisuje situaci, jaká je,“ vetřel se hned Dědek do Jágrovy přízně. Ale spálil se! Vždyť pár minut po vypadnutí Jalonenova týmu ze čtvrtfinále MS s USA (0:3) majitel Pardubic sdělil: ,,Je čas pro návrat českého trenéra.“

Navíc loni, než uspěl ve volbách jeho kůň Hadamczik, se miliardář obul pro sport.cz do Jardy kvůli jeho podpoře kamaráda z Nagana Jiřího Šlégra (52): „Pan Jágr mě zklamal, ať odstoupí, nemá na to!“ Ještě předtím bafuňáře rozhádal zrušený Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. Ale když je potřeba lstí vyhnat zahraničního experta, potřesou si všichni tři pánové pravicí se slibem »Já už budu hodný, dědečku«.