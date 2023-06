Příprava osmnáctky v panství šéfa Hadamczika: Malá domů?!

Mlékem a strdím oplývající krajina ve Slezsku je revírem svazového prezidenta Aloise Hadamczika (71). Nemusíte být zrovna »sojka práskačka«, abyste vytušili, že zrovna sem hokejové reprezentace nejezdí jen tak pro nic za nic.

Od nedělního oběda se v kravařském komplexu Buly Aréna, který Lojza vybudoval před dvaceti lety na zelené louce, připravuje národní tým hráčů do 18 let na prestižní Hlinka Gretzky Cup. Junioři se do Kravař vrátili po dlouhých čtyřech letech. Když byli v rozlehlém areálu s hotelem o sto postelích, wellness, fitness i bowlingem naposledy, vedl je shodou okolností zrovna Hadamczik.

Královy móresy

Byl to právě ten samý Hadamczik, kdo vloni po svém nástupu na hokejový trůn ostře tepal exšéfa Tomáše Krále (59) za to, že za něj mládežníci jezdili zase do jeho teritoria na západě Čech. „Jak vidno, starý zimák v Třemošné u Plzně je pro soustředění mládežnických reprezentací lepší volbou. Položte si otázku, proč zrovna tam? Na rozdíl od jiných nemám potřebu půjčovat si peníze jiných a v riskantních projektech utápět padesát milionů korun.“

Co předseda má, nebo nemá, nevíme. Co ale víme stoprocentně, že teď se jezdí na soustředka pro změnu k Hadamczikovi domů! A zdarma si tamější komfort nároďák zřejmě neužívá. Spokojení jsou všichni. Jako za dob jeho předchůdce.