Jaškin z Ruska: Nedělám nic špatného! Situaci na Ukrajině nerozumím, říká

Interview začal poněkud nechápavým tónem. „Jsem překvapený, že o mně píší česká média,“ podivil se Dmitrij Jaškin s tím, že na působení v KHL nevidí nic špatného. „To, co jsem napsal, se mnou nemá vůbec nic společného. Existují profese - třeba lékaři, hasiči nebo sportovci - kteří nemají národnostní a politické názory. Překvapuje mě, že když někdo dělá svou práci, je to vydáváno za politický postoj.“

Nedávno podepsal nový tříletý kontrakt s Kazaní, do níž se stěhuje z armádního klubu Petrohradu. „Nemám absolutně co skrývat. Nedělám nic zavrženíhodného, svědomí mám čisté. Když se mě lidé ptají, podle čeho si vybírám tým, za který budu hrát, často ani nečekají na odpověď. Sami si odpoví, že důvodem jsou peníze nebo sláva. Já jim říkám, že se řídím výhradně profesionální úrovní a možností vlastního rozvoje. Přesněji řečeno, nesouvisí to se zemí, městem ani konkrétním klubem. Prostě jdu svou cestou,“ hlásí Jaškin.

Útočník vlastní český i ruský pas. Česko reprezentoval rodák z Omsku na Světovém poháru 2016 a dvou mistrovstvích světa 2018 a 2019. Od ruské válečné agrese na Ukrajině národní dres neoblékl. Stále platí zákaz pro hráče, kteří po krvavé invazi dál v KHL setrvávají.

Namísto repre dresu se tak Jaškin v Petrohradě, milovaném klubu válečného štváče Vladimira Putina, nasoukal do vojenského dresu s ruskou vlajkou. V Den obránců vlasti děkoval ruským vojákům.

„Někde jsem se dočetl, že jsem šel na led ve vojenské uniformě. To je ale přece nesmysl. Nikdy bych si nedovolil přivlastnit něco, s čím nejsem srozuměn. Nejsem voják,“ snaží se přesvědčit Jaškin s tím, že dres, který oblékl je pouze maskáčový. „Moje vystoupení v něm bylo načasováno tak, aby se shodovalo s historickým datem události. Tohle je naše společná historie. Respektuji ji? Určitě ano.“

Na otázku redaktora ruské sportovní Match TV ohledně „operace“ na Ukrajině, odpovídat nechtěl. „Odpovím vám stejně, jako ostatním, kteří se mě na tohle ptají. Nemůžu mluvit o tom, v čem se nevyznám. Můj život je hokej, v něm se orientuju. Zeptejte se mě na hokej.“

V závěru povídání pak znovu vyjádřil přání zahrát si za rok na MS v Praze za Česko. „Tenhle turnaj pro mě má speciální váhu. Přirovnal bych ho k Nobelově ceně pro vědce. Bez ohledu na čas, národnost a politickou situaci. Pokud se mě zeptáte na moji chuť, tak ano, samozřejmě se rád zúčastním šampionátu. Je to největší sportovní událost,“ uzavřel Jaškin.