Speciální designy dresů zmizí z NHL: Po kauze s Pride Night liga upustí od duhových úborů

Kluby hokejové NHL již od nové sezóny nebudou používat speciální dresy na rozbruslení před zápasy při tematických dnech. Bettman a spol. reaguje na vzniklé obtíže z uplynulé sezony, když několik hráčů nenavléklo duhové dresy na podporu LGBT+ komunity. Podle vedení soutěže to akorát rozptylovalo od skutečného účelu akce i od hokeje všeobecně.

Hráči Chicaga Blackhawks měli v březnu 2023 absolvovat rozbruslení ve speciálních dresech před duelem proti Vancouveru Canucks. Sedmero hokejistů však odmítlo navléknout duhové dresy k akci Pride Night s odvoláním na náboženské důvody či kvůli geopolitické situaci a zpřísnění zákazu propagace LGBT+ od Vladimira Putina.

U Blackhawks dodnes působí obránce Nikita Zajcev, v kádru tehdy byl také také brankář Anton Chudobin a útočník Philipp Kurashev, které mají silné vazby na Rusko. Není tedy divu, že si nechtěli dělat problémy. Samotné rozhodnutí o bojkotu této části týmové akce Pride Night však údajně vzešlo od vedení a bezpečnostních pracovníků klubu, nikoliv od samotných hokejistů.

Pride Night se rovněž odmítli účastnit obránce Philadelphie Ivan Provorov a brankář San Jose James Reimer, kteří se pro změnu odvolávali na ortodoxní víru a náboženství. Již dříve tématické dresy zavrhnul třeba Artěmij Panarin a Vladimir Tarasenko z New Yorku Rangers či Kirill Kaprizov z Minnesoty Wild či dokonce Eric a Marc Staal z Floridy Panthers. Zajímavé pak je, že například hvězdný ruský hokejista Jevgenij Malkin neměl s Pride Night žádný problém a duhový dres oblékl.

Některé týmy v reakci na rozbouřené debaty dokonce plánované použití dresů na rozbruslení zrušily úplně. Gary Bettman společně s Radou guvernérů tak raději učinil rozhodnutí nenařizovat povinné týmové aktivity Pride, aby to nečinilo zlou krev a nedocházelo tak k podobným tahanicím a dalším nepříjemnostem, jak prozradil komisionář NHL ve čtvrtečním rozhovoru s Elliottem Friedmanem pro kanadský portál Sportnet.

Kroky vedení soutěže však neznamenají, že úplně vymizí speciální sady (takzvané “Specialty Warmup Jerseys”) a charitativní kampaně, jako je Hockey is for Everyone, Pride Night, Hockey Fights Cancer nebo Military Appreciation Night.

Organizace budou i v nadcházející sezoně připravovat zvláštní designy dresů, které ale poputují do dražby i s autogramy hráčů na podporu dobré věci. Rozdílem akorát bude, že hokejisté v nich nepůjdou na rozbruslení. Jakým způsobem se kluby zapojí? To je jen a pouze na vedení jednotlivých organizací, které mají volnou ruku.

Za zmínku ještě stojí, že hokej není jediným sportem v zámoří, který se potýká s rostoucími rozpory ohledně podpory LGBT+. Konzervativní katolické skupiny přibližně před měsícem vedly protestní demonstraci proti Los Angeles Dodgers před jejich stadionem. Navzdory této kontroverzní situace má stále 29 z 30 týmů MLB v plánu uspořádat Pride Nights, jedinou výjimkou jsou Texas Rangers. Většina týmů NHL pravděpodobně učiní totéž, jen tomu tak zřejmě bude bez hráčů v duhových „zahřívacích“ dresech.