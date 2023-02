Konec „zmoklé slepice“? Hadamczik by rád převlékl repre do (staro)nového

Když v červnu roku 2018 v rámci okázalého představení spatřil světlo světa nový dres národního týmu, veřejnost zalapala po dechu. Drtivá většina fanoušků výtvor rázným způsobem odsoudila. Z trikotu totiž zmizel velký státní znak a byl nahrazen novým motivem lva. Rozjela se celonárodní plamenná diskuze. Po necelých pěti letech je ve hře návrat k dřívějším pořádkům. Plánem je navléct se do nového či spíše staronového provedení při domácím mistrovství světa 2024. „Chci vyjít vstříc přání národa,“ vysvětluje Alois Hadamczik.

V hokejovém zákulisí to občas problesklo. Zda není na místě ukončit pětiletku převratné změny, která mezi veřejností vyvolala nadmíru silný, ovšem vlastně očekávaný rozruch. Určitě si pamatujete příval většinou negativní odezvy poté, co bývalé vedení hokejového svazu neočekávaně předvedlo nový národní úbor.

Ústřední logo lví hlavy s hřívou v moderním švihu schytalo spoustu drsné kritiky od skalních příznivců, stranou nezůstaly v prvních hodinách ani hokejové osobnosti jako například David Pastrňák či Ondřej Pavelec.

Nehledě na moderní design, nezvyklá dominanta dresu a všech dalších přidružených propriet byla přirovnávána tu ke zmoklé slepici, tu k logu švédské automobilky a podobně.

V nashromážděném ruchu prakticky zanikl ústřední záměr pečlivě utajované akce: zajistit novince ochrannou známku a tím pádem opatřit svazu, potažmo hokejovému hnutí větší zisk z prodeje oficiálního merchandisingu. Trikot se státním znakem totiž nelze označit copyrightem, čili se může vesele kopírovat, napodobovat a prodávat v zákoutích kdejaké tržnice. Svazu kvůli tomu unikaly finanční prostředky z originálních kolekcí. To se změnilo.

Znamená tedy chystaný či uvažovaný návrat státního znaku České republiky rezignaci na tržby z komerčního prodeje dresu, triček, mikin a celé řady dalšího zboží? Podle Hadamczika nikoli. „Mluvili jsme s firmou Nike a společně uvažujeme nad modelem propojení státního znaku s aktuálním logem tak, aby zůstala zachována ochranná známka. Celé je to v řešení,“ reagoval pro iSport.cz.

„Dresové téma“ se po letech vrátilo na scénu během úterního galavečeru pardubického hokeje v tamní aréně. Klub v rámci oslav stoletého výročí od založení uspořádal velkou oslavu největších historických úspěchů.

Šéf Českého hokeje vystoupil jako jeden z prvních hostů, majiteli Dynama Petru Dědkovi věnoval reprezentační dres ze ZOH 2022 s věnováním a publiku sdělil, že by si přál, aby trikot v této podobě, kterou mimochodem ocenili i v zámoří, znovu nosili elitní hokejisté této země.

Nečas o novém dresu: Zlatá korunka na dresu áčka bude motivací Video se připravuje ...

„Přijel jsem jménem Českého svazu ledního hokeje předat Pardubicím krásný dres. Dres, ke kterému bych se chtěl vrátit. Rád bych požádal výkonný výbor svazu, abychom se vrátili k tomuto dresu,“ pravil Hadamczik doslova na pódiu.

Druhý den pro Sport přidal několik podrobností. Co ho tedy vede k tak zásadnímu kroku? „Bavím se s lidmi z hokejového prostředí, tak i s lidmi jiných odvětví a sfér, kteří však mají k hokeji blízko a není jim lhostejný. Potkávám se s fanoušky, dostávám od nich maily, na téma dresů národního mužstva dost často padá řeč. Pro lidi je to opravdu velké a i citlivé téma. Získal jsem z toho dojem, že by za změnu byli rádi,“ prohlásil loňský nástupce Tomáše Krále.

Souhlasně pak odpověděl na otázku, zda se v tomto směru pracuje s výhledem na mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě. „Je to tak,“ přikývl Hadamczik.

Na rozdíl od razantního přechodu ke stávajícímu oděvu před pěti roky je reálné, že nyní v určité fázi do případné tvorby (staro)nových dresů vstoupí i široká veřejnost. „Hokej je národní sport, je záhodno vyjít vstříc přáním fanoušků, kterých máme obrovské množství. Vnímám jako svou povinnost zabývat se tím, co lidé řeší a k čemu mají velmi silný vztah,“ pokračuje Hadamczik s tím, že příští týden se celá věc posune o krok dopředu po zasedání výkonného výboru Českého hokeje. „Přijdu na něj s tímto tématem, probereme všechny možnosti a uvidíme, kudy vyrazíme dál.“