Provorov je pryč, na řadě jsou další. Ve Philadelphii se budou dít velké věci

Od svého vstupu do NHL v roce 1967 až do minulé dekády platili za jeden z nejlepších týmů. Tyhle časy jsou ovšem pryč. Letci z Philadelphie se už několik sezon trápí. Až na konci této sezony si konečně uvědomili, že je třeba přistoupit k razantní obměně kádru. Na povel vše dostal Daniel Briere, který byl v květnu jmenován novým generálním manažerem Flyers.

19., 29. a 26. pozici obsadila Philadelphia v posledních třech sezonách NHL. Chuck Fletcher, bývalý GM Flyers, postupně navíc z týmu vytrejdoval Shayna Gostisbeherea, Jakuba Voráčka či Clauda Girouxa. Dlouholeté tváře organizace.

Když bychom tvrdili, že Fletcher kupil jednu chybu za druhou, nebyli bychom daleko od pravdy. Povedlo se mu toho opravdu jen minimum.

Což se může pochopitelně stát každému generálním manažerovi. Některé kroky vyjdou, jiné nikoliv.

V ten moment ale musí přijít jeho nadřízení a reagovat. Nestalo se, nepřišli. Fletcher nebyl ze své funkce odvolán ani minulý rok, přičemž si stále naivně myslel, že Flyers by mohli udělat úspěch ve vyřazovacích bojích. Získával tedy další hráče, za něž neměl problém obětovat hned několik výběrů na draftu.

A Daniel Briere tedy převzal jeden z nejslabších kádrů v lize, přičemž v prvních dvou kolech draftu 2023 měl jen jeden výběr. Těžká situace.

Cesta vede přes draft

Chicago si minulé léto dobře uvědomilo, že pokud chce vytvořit opět konkurenceschopný tým, potřebuje nadraftovat co nejvíce mladíků. A proto například vytrejdovalo i Alexe DeBrincata, jednoho z nejlepších útočníků NHL.

A přesně podobné kroky se nyní očekávají i od Flyers. Jako první to odnesl Ivan Provorov, kterého Flyers vytrejdovali do Columbusu Blue Jackets. Ve výměně byli zahrnuti také Los Angeles Kings. Philadelphia, aby maximalizovala tzv. ‚return‘, převzala do svých rukou i dva špatné kontrakty od Králů (Cal Petersen a Sean Walker). Odměnou byl zisk 22. volby v letošním draftu, dva výběry ve 2. kole draftu 2024 a prospekt Helge Grans.

Po právu byl za tuto výměnu Briere chválen ze všech stran.

Sbírat, získat co nejvíce (a ideálně co nejvyšších) voleb v draftu. To je za současné situace jediné východisko pro Philadelphii.

K máni jsou všichni

Když Flyers oficiálně oznámili, že se chystají k přestavbě (tzv. ‚rebuild‘), byli logicky dotázáni, zda jsou ochotni vyměnit všechny hráče.

Jsou.

Až na jednoho.

Cutter Gauthier. Říká vám to jméno něco? Ano, skóroval proti českému národnímu týmu na posledním šampionátu. Prospekt Flyers, který má teprve 19 let a v NHL neodehrál zatím jediný zápas. Philadelphia si ho vybrala na draftu 2022 z celkového 5. místa. Hned za ním byl draftován David Jiříček do Columbusu.

Jinak ale můžete předložit nabídku na koho jen chcete. Travis Konecny, Travis Sanheim, Carter Hart, Sean Couturier, Scott Laughton, Cam York, Owen Tippett, Joel Farabee, Kevin Hayes, Cam Atkinson, Morgan Frost. Pokud předložíte dobrý návrh, kohokoliv z nich můžete získat.

Největší zájem se poslední dny eviduje o Konecnyho, Sanheima, Harta a Laughtona. To nepřekvapí. Konecny má za sebou životní sezonu, když v 60 utkáních nasbíral vynikajících 61 bodů.

Sanheim sice zažil nejhorší sezonu své kariéry, ovšem právě proto by mohl být ideálním terčem pro ostatní týmy. Je velká šance, že v následujícím ročníku se opět vrátí do své staré formy, v níž byl legitimním obráncem pro první obranný pár NHL. A jeho hodnota v současné situaci není příliš vysoká. Od léta mu navíc startuje nový kontrakt na 8 let, se kterým bude v platovém stropu zabírat 6,25 milionů USD.

Carter Hart? Bezpochyby hráč s největší hodnotou ve Philadelphii. Gólman Flyers má stále teprve jen 24 let a odchytal v nejlepší hokejové lize na světě už přes 200 utkání. V posledním ročníku patřil mezi TOP 15 brankářů.

Scott Laughton je typický hráč do třetí lajny. Bojovník, obětavý, nevypustí jediné střídání, spolehlivý do defenzívy a umí zahrát jak na centru, tak i na levém křídle. A navíc má kontrakt ještě na další tři sezony, přičemž v platovém stropu zabírá 3 miliony dolarů.

Co očekávat

Flyers momentálně disponují 7. a 22. volbou v prvním kole draftu 2023, který se koná ve čtvrtek v 1:00 SEČ (a bude doprovázen online přenosem na našich stránkách).

Je ovšem téměř jasné, že Flyers ještě minimálně jednu volbu v prvním kole získají.

Podle informací ze zámoří by bylo až překvapením, kdyby Daniel Briere do příštího týdne nedomluvil ještě alespoň dvě výměny.

Takhle přesně to funguje, když děláte přestavbu. Za správnou cenu se snažíte vyměnit kohokoliv ze svého kádru. Následně doufáte, že na draftu trefíte ty správné mladíky, kteří za pár let zařídí, aby klub byl opět mezi nejlepšími v lize.