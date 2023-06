Záletník Neymar má od partnerky povolené zahýbání: Jaké jsou podmínky dohody?

Poměry ve vztazích se značně liší! To, co má někdo dovolené, jiný nemůže. Hvězdný fotbalista Neymar a jeho těhotná přítelkyně Bruna Biancardiová jsou totiž ve volném vztahu. Brazilec má povolený sex s jinými ženami, má to však háček! Co smí a nesmí?