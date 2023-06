Žemlička: Mimo Prahu už moc nechci. Kdo by chtěl sparťana na Moravě?

Před pár týdny se jeho jméno začalo opět hodně skloňovat. Juniorku Sparty totiž Richard Žemlička po téměř třiceti letech dovedl k extraligovému titulu. Dal o sobě vědět a v zákulisí se propírá, zda dostane novou šanci mezi chlapy. Sám na nic netlačí, v roli asistenta Davida Čermáka u reprezentační osmnáctky si lebedí. „Nevzít tuhle štaci, vyčítal bych si to do konce života. Stejně jako jsem si vyčítal celý život, že jsem nešel vyzkoušet NHL do Edmontonu, kde jsem měl připravenou smlouvu,“ povídá upřímně na týmovém kempu.

S vaším jménem bych vás čekal spíš v dospělé extralize, anebo to máte v hlavě přehozené na mládež?

„Trenérská práce je o dlouhé praxi, o neustálém vzdělávání se a sledování trendů. Ať v chlapech, nebo u mladších kategorií. Můj trenérský příběh se odvíjel od toho, že jsem se dvakrát neocitl ve správný čas na správném místě.“

Nejprve ve Spartě od začátku sezony 2012/13 a poté v Karlových Varech. Z obou štací vás vyvedli předčasně.

„Když nepočítám prvoligový Beroun dva roky předtím, kde se nám dařilo dobře. Ale jak na Spartě, tak ve Varech jsem se tam ocitl v nevhodnou dobu. Nesešlo se to tenkrát ideálně.“

Co otravovalo nejvíc?

„Na Spartě i ve Varech se dlužilo na výplatách tři měsíce. Ani jeden z klubů na tom nebyl finančně dobře, z obou adres odcházeli klíčoví hráči. A do toho jsem začínal jako hlavní trenér. Na to se ale nechci vymlouvat. To je hokej. Faktem je, že nastavené to pro mě tehdy nebylo ideálně.“

Jenže nabídka vést Spartu se těžko odmítá, že? Zvlášť pro vás…

„Samozřejmě