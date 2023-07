Karlos Vémola slavil narozeniny: Divoký mejdan do noci a přání ze strip klubu!

Od porážky s Patrikem Kinclem už je to více než měsíc. Tehdy byl Karlos Vémola (38) pořádně domlácený a moc důvodů k radosti neměl. Vyrojily se také spekulace o tom, že slavného fightera mohou zavřít až na tři roky kvůli neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Nyní je ale všechno jinak. Hvězdný »Terminátor« totiž u sebe doma slavil narozeniny. A party to byla opravdu vydařená!

„Láska mám ťa rád, já ťa milujem, já si ťa zobierem,“ zněl refrén známé písničky od kapely Romstar Vyškov napříč zahradou Karlose Vémoly. Populární MMA bijec si totiž skupinu pozval jako hudební doprovod na oslavu svých osmatřicátých narozenin, které se proměnily v mejdan až do nočních hodin.

Ne všichni gratulanti ale mohli popřát osobně. Dost jich tedy bylo i na sociální síti, mezi kterými byli také zástupci známého strip klubu Goldfingers Prague. ,,Přejeme všechno nejlepší k narozeninám!" napsali na instastories k fotce, kde je Karlos mezi hosteskami, zatímco hraje známá znělka z Terminátora. ,,Díky moc za přání k narozeninám! Nestíhám odepisovat, ale moc děkuji. Vážím si toho," poděkoval Vémola na instagramu všem gratulantům.

Na místě samozřejmě nechyběla spousta alkoholu ani dobrého jídla, kterého si hosté užili dosyta. Členové skupiny Romstar Vyškov ale nebyly jediné osobnosti, které se na večírku ukázaly.

Na party v malebné obci Měchenice dorazil například i organizátor Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy. Ten se večer chopil mikrofonu a předvedl všem přítomným povedené hudební číslo, zatímco ostatní tancovali. Celkově to tedy vypadalo na povedenou oslavu a odreagování, které po kauze s tygry přišlo vhod.

„Do vězení se nechystám. Trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, dál už se nic nevyšetřuje. Všechna zvířata zůstávají ve Vémolandu. V průběhu vyšetřování mi žádné odnětí svobody na tři roky nehrozilo,“ prozradil včera Vémola v rozhovoru pro CNN Prima News. Pokud je to skutečně pravda, byla narozeninová oslava nejlepším možným řešením, jak za aférou udělat tlustou čáru.