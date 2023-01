Vémola: Kincl mě žaluje, odveta je moje motivace. Vysvětlil snowboard

„Novoroční“ živé vysílání z redakce deníku Sport. Přesně touto cestou promluvil Karlos Vémola poprvé v roce 2023 ke svým fanouškům. „Do nového roku vám chci dodatečně popřát z vlastní zkušenosti hlavně to zdraví,“ zahájil český Terminátor přenos na Instagramu. Později došlo na otázky a nejen příjemné. Lidé se například podivovali, jak to, že bojovník zrušil odvetu s Patrikem Kinclem a pak například sjížděl sjezdovky na snowboardu. „Nebudu sedět na invalidním vozíku, jak by si asi hateři přáli,“ odvětil Vémola. Odpověděl i na to, kdy dojde na velké bitvy, nebo koho by si přál za prezidenta.

Ač se na turnaji Oktagon 38 v O2 areně nakonec nepředstavil, přesto byl koncem roku velkým tématem. Někteří fanoušci se například podivovali, jak to, že mohl Karlos Vémola sjíždět sjezdovku na snowboardu, když je na tom zdravotně tak zle.

„Sportuju aktivně přes třicet let. A teď jsem ležel čtrnáct dní v Motole, potom čtrnáct dní doma. A pak jsem šel za fyzioterapeutem a říkal mu, že jsem si asi urval záda, bolí mě kyčle, brní mě celá levá ruka... A on říká ‚To jsou starý bolesti, které ignoruješ, když jedeš. Co nejdříve proto musíš začít něco dělat,‘“ vysvětloval Vémola, proč se odhodlal k fyzické aktivitě.

„I proto, abych vyčistil hlavu, tak jsem se jel párkrát projet na snowboardu. Chápu, že si hateři myslí, že když jsem nemocný, tak budu dva měsíce na vozejku, ale já se přes to potřebuju nějak dostat, a nejlépe právě pohybem.“

Bojovník také prozradil, že ho letitý rival Patrik Kincl chce žalovat.

„Nebude žádný trash talk, protože pan Kincl se rozhodl, místo toho aby počkal, až budu zdravotně v pořádku a vyřídili jsme si to v ringu, že mě bude žalovat,“ uvedl Terminátor. „Potkáme se u soudu za to, že jsem řekl něco o jeho kamarádech. Nebudu už radši říkat nic. Já ho jednou, až přijde čas, za to zmlátím.“

A kdy by mohlo na očekávanou odvetu dojít?

„Letos budu všechno směřovat k tomu, abych zápasil o titul a získal pás v osmdesát čtyřce. (střední váha, v níž je Kincl šampionem). A jestli bude odveta s Patrikem Kinclem, už je jenom na něm. Chápu, že může být znechucenej tím, že jsem se zranil, ale to se může stát,“ uvedl Vémola.

Rozhodující tak bude, zda současný šampion střední váhy zvolí v tomto roce odvetu s Vémolou, nebo účast v mimořádné pyramidě Tipsport Gamechanger ve velterové váze.

„Myslím si, že pro každého zápasníka jsem já ten gamechanger. Takže jsem přesvědčený o tom, že když budu zdravotně v pořádku a budu moct do O2 areny nastoupit, tak že Kincl ten zápas vezme a půjde proti mně.“

Vémola dokonce uvedl, že pro tento rok vidí odvetu s Kinclem jako hlavní motivaci, stejně tak možný „Zápas století číslo 2“ s Attilou Véghem, který by se mohl uskutečnit na konci roku.

Nakonec přišla řeč i na téma prezidentských voleb. A koho by volil Terminátor? „Přál bych si, aby to byl prezident, nebo prezidentka, který by lidi co nejvíc sjednocoval,“ dodal bijec.