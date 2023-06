Vémolův další vyzyvatel. „Amatér“ Langer znovu šokoval, prozradil plán

Slovensko má šampiona. Pavol Langer v Oberhausenu opět překvapil proti domácímu favoritovi. V hlavním zápase večera předvedl cosi nevídané. I s naprosto zdevastovanou nohou dokázal Alexandera Poppecka tvrdě trefovat v postoji, opakovaně házet na zem a tam ho neúprosně trápit. Výsledek rozhodli až sudí ve prospěch slovenského bojovníka, který tak získal prozatímní titul v polotěžké váze.

„Předčilo to mé sny. Oktagon je jedna z největších organizací v Evropě. Být držitelem pásu je pro mě obrovskou ctí, bez ohledu na to, že je prozatímní,“ radoval se Langer po výhře a doplnil: „Ani nejsem profesionál. Trénuji s chlapy jako jsem já, kteří to dělají z lásky ke sportu.“

Úvod získal košický rodák s přehledem. Poslal soupeře sérií úderů k zemi a zbytek kola kontroloval na zemi a pletivu. V půlce druhé části se karta obrátila. Už se jen čekalo, kdy Poppeck zasadí rozhodující bombu. Po devastačních kopech na holeň Slovák sotva stál na nohou. Zdálo se, že na útoky domácího bojovníka ztratil všechny odpovědi.

Gigant z Košic přečkal krizi druhého a třetího kola. Nepříznivý průběh zlomilo několik nenápadných úderů na břicho Němce. Ty mu, podle jeho vlastních slov, vzaly vítr z plachet. Těžce popadal dech a neúspěšně se snažil pokračovat v tlaku. Langer si naopak odpočinul v zaklesnutí na klepci. Čtvrté kolo ukradl dominantním závěrem na zemi, kde soupeře zasypal salvou ran.

V poslední, páté pětiminutovce Poppeckovi došla všechna síla. I když několikrát tvrdě zasáhl zadní rukou, nedokázal vyvinout dostatečný tlak, který by přesvědčil rozhodčí. Slovák své vítězství naopak potvrdil krásným hodem na zem a následnou sprškou úderů.

Výsledkem si ale domácí bojovník nebyl zcela jistý. „Mnoho lidí mi po zápase řeklo, že jsem vyhrál. Já cítil, že jsem jím několikrát tvrdě otřásl a myslím, že jsem byl napřed i ve statistikách,“ podivil se Poppeck. Sám poté přiznal, že se ještě musí podívat na záznam, aby zápas férově zhodnotil.

Příběh Pavola Langera je jeden z nejšílenějších v historii domácího MMA. Věčný outsider, IT specialista, kamenná tvář a tichý bojovník. Muž, který střídal prohry s výhrami a byl mnohdy jen odrazovým můstkem pro jiné talenty. Ještě před půl rokem by nikdo nečekal, že bude bojovat o titul. Vše se zlomilo, když přijal výzvu, stanul tváří tvář obávanému Rafaelu Xaverovi a porazil ho na jeho domácí půdě. Od vítězství v Mnichově vystřelil do první světové stovky, porazil favorizovaného Poppecka a získal titul Oktagonu. To vše za čtyři měsíce.

Titulový zápas Vémola proti Langerovi. Bitva, jejíž vítěz sjednotí tituly polotěžké váhy, se s velkou pravděpodobností uskuteční na říjnovém turnaji v Bratislavě. Jak lépe zakončit cestu slovenského hrdiny za korunou, než právě na domácí půdě. Prozatímní šampion s úsměvem prozradil svůj plán: „Připravím se s wrestlery z košického týmu. Jsou lepší a zkušenější než Vémola. Asi se taky spojím s Bratislavou. Slyšel jsem, že tam už na Karlose recept mají.“

Právě v Bratislavě trénoval Attila Végh před „Zápasem století“ proti českému „Terminátorovi“. Pavol Langer je se svými jedenadvaceti souboji zkušeným bojovníkem, ale Karlos Vémola drží skalpy soupeřů z evropské špičky, Patrika Kincla, Piotra Struse nebo Alexandra Iliče. Zbraně, které na Langera v duela s Poppeckem platily nejvíc, však Vémola ve svém arzenálu nemá. Takřka dvoumetrový Slovák, ale nepřestává ukazovat svoji schopnost překonávat krize a otáčet zápasy.

Prozatímní šampion bude využívat velkého rozdílu ve výšce a rozpětí paží. Otázkou je, jak se mu podaří uplatnit své wrestlerské zkušenosti proti nástupům českého bojovníka. Ten taktiku, která mu přinesla už 34 vítězství, nikdy zásadně nezměnil a s největší pravděpodobností se k tomu ani nechystá. Pohyb na nohou a práce se vzdáleností, budou pro Slováka klíčové.