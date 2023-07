Zdrcená dcera Neumannové: Životní zklamání!

Takhle si to nepředstavovala! Dcera (20) šampionky Kateřiny Neumannové (50) se ze sportovní akce v Ostravě vrátila domů pořádně zklamaná. A fanouškům na sociálních sítích prozradila proč!

Lucie Neumannová vyrazila do Ostravy, kde se zúčastnila mistrovství ČR do 23 let. Na akci se sice velice těšila, ale namísto příjemného výsledku, nebo alespoň pocitu z dobře odvedeného výkonu se dcera slavné šampionky vracela z Moravskoslezského kraje smutná.

„Z Ostravy, kde jsem běžela MČR U23 odjíždím zklamaná. Takový závod jsem za svůj krátký atletický život ještě nikdy nezažila a byla to pro mě úplně nová zkušenost,“ povzdychla si Lucie.

„Můj rozběh byl běžen takticky (pro neatlety: hrozně pomalu, jen na rychlý finish), takže jsem vůbec nedokázala předvést to, na co jsem byla připravena,“ mrzelo půvabnou atletku, kterou v hledišti podporovala maminka.

„Moje šance byla postoupit do finále časem a to z mého běhu nešlo. Štve mě to dost, ale to nemění nic na tom, že zítra jdu zase na trénink a budu makat dál!“ dala Lucie jasně najevo, že ani takové dny ji v atletice nevezmou vítr z plachet. „Čekají mě další důležité závody na které se moc těším!“ uzavřela Neumannová.