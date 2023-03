Trenér fotbalového Hlučína o zesnulém Lehnertovi (†24): Chceme pro něj urvat postup!

Nechtěli tomu uvěřit. Fotbalista Lukáš Lehnert (†24), který byl během posledního víkendu svého života plný energie, měl 7. března v úterý odpoledne pohřeb. V kostele svatého Bartoloměje v Kravařích na Opavsku se s mladým obráncem přišlo rozloučit téměř tisíc lidí. Mezi nimi i jeho kouč Filip Smékal (41), který se o mrtvém svěřenci emotivně rozpovídal.

Gól v přáteláku proti Polance, blbnutí na plese a konec. Poslední dny života Lukáše Lehnerta byly plné úspěchů a smíchu. O to víc šokující byla jeho smrt v pondělí 27. února, kdy mu znenadání dotlouklo srdce. Jeho parťáci z fotbalového Hlučína tak místo myšlenek na postup do druhé ligy měli úplně jiné starosti.

A nejen hráči. Zdrcený je také trenér Hlučína Filip Smékal, který se rozhodl o Lehnertovi promluvit. „Je to obrovská tragédie. Zasáhlo nás to neuvěřitelným způsobem. Předminulý pátek za nás ještě odehrál přípravný zápas, byl s námi i na večerním plese a najednou už není mezi námi,. Nikdy se s tím nesmířím,“ smutnil pro Deník.

Nikdo z mančaftu nemá logicky na fotbal ani pomyšlení. Klub se proto rozhodl odložit první dva duely jarní části MSFL proti Hranicím a Frýdku-Místku. Oběma klubům Smékal poděkoval za vstřícnost. Zároveň ale boj o postup nevzdává. „Neskutečně nás to zasáhlo. Lukáš bude pořád v našich myšlenkách. Chceme pro něj urvat postup. Víme, že by si to moc přál,“ řekl na závěr kouč aspiranta na druhou ligu o bývalém mládežníkovi Baníku Ostrava. Hlučín je s 38 body aktuálně na třetí příčce. Na vedoucí Kroměříž ztrací pět bodů, byť má utkání k dobru.