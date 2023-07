Hrdinova chvíle hrůzy před draftem NHL: Srážka s kamionem!

V Severní Americe už toho zažil mraky. Ať už jako aktivní hokejista či jako dlouholetý skaut ve službách celku Dallas Stars. Cesta na letošní draft NHL byla ale pro Jiřího Hrdinu (65) zcela novým zážitkem. Potkalo jej totiž hned několik nepředvídatelných a nepříjemných situací! Jak to nakonec dopadlo?

Za ta léta to už zažil několikrát. Pár týdnů po konci sezony NHL následuje draft, kde jednotlivé týmy zúročí práci svých skautů, kteří celý rok sledují ty nejlepší hokejové talenty pro svůj mančaft. To se týká i bývalého českého centra Jiřího Hrdiny, který dělá skauta Dallasu. Letošní výběr nováčků do nejlepší hokejové ligy světa se konal v Nashvillu, což znamenalo cestu dlouhou téměř 1 450 kilometrů. Problémy ale začaly už na startu.

Konkrétně v New Jersey, odkud měl s čerstvě najatým kolegou Fredrikem Haakem letět do „hlavního města hudebního žánru country.“ Jenže let byl zrušen. Dvojice tak musela najít jiný způsob, jak se dopravit do cíle. Podle informací zámořských médií si tedy po několika bezesných nocích a zrušených letech pronajali auto a vyrazili na cestu. Jenže to netušili, že ty pravé trable mají teprve před sebou...

Nečekané překvapení

Zhruba v polovině cesty měli ve Virginii autonehodu, když do nich narazil kamion! „Jakmile jsem uslyšel Jirkův hlas, věděl jsem, že něco není v pořádku,“ uvedl webu The Athletic Jason Rademan, který dohlíží na cestování týmu. „Řekl mi, co se stalo. První můj dotaz samozřejmě byl, jestli jsou v pořádku.“

Nic se jim naštěstí nestalo. O autu už se to ale říct nedalo. Stalo se nepojízdným a oni najednou uvízli uprostřed dálnice bez možnosti pokračovat do cíle. To platilo až do momentu, než jim zastavil Alex Temple, seržant námořní pěchoty USA ve výslužbě. Když si vyslechl jejich nelehkou situaci, neváhal a pozval je k sobě do karavanu s tím, že je odveze do cíle, čímž se stal jejich nečekaným »andělem strážným«. „Tak tenhle příběh je ,bohužel´ o mně. Můžu říct, že to nebylo hezký. Nakonec s dobrým koncem, ale během těch tří dnů mi bylo párkrát ouzko,“ napsal Hrdina na Twitteru k článku ohledně jejich nečekaného dobrodružství.

Podle zámořských médií se Hrdina s Alexem během cesty skamarádil, když spolu probrali řadu témat, od rodiny přes společnost až po kulturní rozdíly. A jak tedy strastiplná cesta dopadla? Dobře! Na jednu z nejdůležitějších hokejových událostí v roce dorazil Hrdina i s novicem po boku včas. V Nashvillu už je čekali zástupci Stars, kteří je přivítali. Následně Alexovi poděkovali například pozváním na zápasy nebo slibem, že mu pošlou klubové dresy. Tento příběh, jehož průběh byl jak na horské dráze, tak opět dokázal, že laskavost z tohoto světa ještě nevymizela.