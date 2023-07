Saláková o darech ke krušnému výročí: Já kytku ze hřbitova a Saša...

Hokejový gólman Alexander Salák sice svou ženu dárkem k váročí nepotěšil, ale minimálně se postaral o příběh, kterým pár nyní baví své fanoušky na sociálních sítích. Tam také nyní jeho těhotná manželka Míša prozradila, co na oplátku dala své drahé polovičce ona a rozesmála značným nepoměrem.

Dusno by se doma dalo krájet! To bylo dost zřejmé z příspěvku, který k výročí Míša zveřejnila na sociálních sítích. Nejednalo se o žádné vyznání lásky, naopak dala půvabná blondýnka svému manželovi pořádně za uši.

„Důležité je, že to na čem je vztah postavený, je pevný jako skála. Na to je třeba myslet. Co je podstatný, důležitý a před Bohem slíbený. Takže víš co, Sašo? Ne, nic hezkýho nenapíšu, někdy příště, až mě nebudeš s**t,“ rozepsala se Saláková, která vzápětí ani nedokázala mít radost z květiny, kterou ji Saša přinesl.

Před ženou se navíc prozradil, že ji pořídil z květinářství u hřbitova a byla ve slevě. Zatímco hokejista a fanoušci na instagramu se dobře bavili, Míša vtípek asi zase tolik neocenila a raději pomalu balila kufry. Na svém muži totiž nešetřila a věnovala mu dovolenou na jihu.

„Já kytku na hrob ve slevě, on Řecko. A takhle to u nás doma chodí,“ smála se maminka pěti dětí, která pod srdcem momentálně nosí svého šestého potomka. A jak je vidět, pár si odpočinek v Helénské republice užívá plnými doušky. Jedinou kaňkou na výletě je »ručníková politika«.