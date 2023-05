Saláková odhalila pohlaví šestého miminka: Chlapeček, nebo holčička?

Chystá se klučičí převaha, nebo holky vyrovnají počty? Manželka Alexandra Saláka své fanoušky během víkendu ohledně nového přírůstku do rodiny napínala. Pohlaví očekávaného miminka nakonec Míša prozradila dojemným videem s manželem a dětmi.

Šestým dítkem Michaela Saláková a její manžel Saša pořádně překvapili! Pohledná blondýnka krátce po oznámení dalšího těhotenství fanouškům postupně servírovala, jak doma probíhalo oznámení očekávaného přírůstku do rodiny. Nejdříve se podělila o videa reakcí svých dětí a během soboty také prozradila, jestli pod srdcem nosí chlapečka, nebo holčičku.

Informaci fanouškům sdělila prostřednictvím videa, na kterém se to jen hemžilo modrými konfetami. A tak bylo jasno. Hokejový brankář a jeho žena se brzy dočkají dalšího syna!

„Kluk! Hugísek bude mít parťáka. My ty děti totiž děláme do dvojiček,“ komentovala video Míša, která se záhy dočkala vlny reakcí. „Vlastně mě to ani moc nepřekvapilo, když mi při kontrole pan doktor řekl, že to vypadá na chlapečka, týden na to mi to potvrdil krevní test. Tak nějak vnitřně jsem to čekala. Věděla,“ pokračovala maminka, která už má pořádnou řádku zkušeností a tak věřila svým instinktům.

„Je to chlapeček, je zdravý, co víc si přát. A já jsem moc ráda, že Hugísek bude mít nejlepšího kamaráda, parťáka do života, věkově blízko. Stejně jako to mají mezi sebou naše holky a kluci,“ je přesvědčena, že vše dopadlo nejlépe jak mohlo.