Saláková se na výročí pustila do manžela: Něco hezkého napíšu, až mě nebudeš s**t!

Vyznání, jaké se na sociálních sítích málokdy vidí! Hokejový brankář Alexander Salák a jeho manželka Míša před pár dny oslavili 13 let od svatby. A půvabná blondýnka při té příležitosti zveřejnila příspěvek, který o společné jízdě životem pojednával. Moc pozitivně ale fanouškům nevyzněl!

V rámci manželství je třeba být obrněný obří trpělivostí a vzájemným porozuměním. Někdy však pohár přeteče, což by nejspíš nyní mohla s klidem podepsat i Salákova těhotná manželka Míša. Pár spolu oslavil 13 let od svatby a půvabná blondýnka vzala vyznání na sociálních sítích po svém.

„Dneska máme výročí 13 let od svatby a jsme 17 let spolu. To je něco přes 6 tisíc dnů. Když odečtu hokejový tripy, pořád je to obrovské číslo, kdy ho mám stále za zadkem. Jsou to stovky a tisíce dnů, kdy hledám jeho klíče, peněženku a brýle, kdy poslouchám jeho vtipy, které mi nepřijdou vtipný, a kdy mám pocit, že při porodu jim (rodičům) stoprocentně musel upadnout na hlavu,“ započala svůj kritický komentář na adresu strakonického rodáka, který byl svého času oporou národního týmu na MS 2014, 2015 i 2016.

„Někdy mi připadá jako největší sobeček na celým světě, který přiletěl úplně z jiný planety, kdy ho vůbec nechápu a on nechápe mě. Ano, hádáte správně! Dneska to nebude vyprávění v superlativech,“ napsala upřímně.

„Taky se na něm něco najde, co nesnáším, kdy mi zkazí pár dní v roce, kdy mám opuchlý a uřvaný obličej a nenávidím ho. Je to chlap, takže z těch dvou procent je prostě naprosto nedokonalý a já nakonec musím myslet, že těch 360 dní v roce je fajn a těch pět nějak přežít,“ narážela Míša Saláková na vzájemné odlišnosti žen a mužů.

„Důležité je, že to na čem je vztah postavený, je pevný jako skála. Na to je třeba myslet. Co je podstatný, důležitý a před Bohem slíbený. Takže víš co, Sašo? Ne, nic hezkýho nenapíšu, někdy příště, až mě nebudeš s**t,“ neváhala přitvrdit značně naštvaná manželka na bývalého hráče Floridy Panthers, SKA Petrohrad, TPS Turku či pražské Sparty.

„Takže tak, abyste věděli, že i na Instagramu můžete vidět realitu všedních dní. Taky jsem si sem mohla hodit fotku kytky, kterou přinesl, a která opět není z pivoněk a opět v barvách, který nemám ráda, hodit k ní číslo třináct a pokračovat v »instadokonalosti«, ale tohle já naštěstí neumím,“ poukázala na to, co přesně ji rozzuřilo během jejich výročí.

Po zveřejnění ještě příspěvek poupravila, kdy k němu dodala na závěr své současné rozpoložení s odkazem na měsíční horoskop: „Dnešní malinový úplněk mi radí, ať věci zbytečně nehrotím… Aha, tak já popřemýšlím! Popřemýšlím, z jaký planety jsem.”

Bývalý reprezentační brankář tak bude muset svůj přešlap usilovně „žehlit“, jestliže si chce udobřit svou manželku a získat zpět její přízeň. „Prvních 15 let je nejtěžších, pak je to už pohoda. Za dva roky to bude vylazený,“ nenechal se rozhodit optimisticky nalazený Salák.