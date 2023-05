Salák o rozrůstající se rodině: Snad nebudu muset dělat z kanclu pokojíčky

Hokejový brankář Alexander Salák (36) a jeho manželka Míša (36) by pro svou rodinu dýchali. Jejich členů ale není úplně málo a brzy by se navíc měl pár dočkat šestého potomka. V domě tak bude zase o něco více těsno, což však bývalý hokejový reprezentant bere s humorem a v hlavě evidentně nosí záložní plán, ve který nicméně doufá, že nedojde.

„Rozrůstáme se a přistavujeme,“ napsal Salák na sociální sítě k obrázku dětí a koz. „Doufám, že nedojde k tomu, abych musel svůj kancl přetvořit na dětské pokojíčky, nebo kozí chlívky,“ smál se hokejista jen pár dnů poté, co s manželkou Míšou oznámili, se že jejich děti dočkají sourozence.

„Sportovních titulů tolik nemám, ale v cikánský hierarchii stoupám slušným tempem,“ okomentoval tehdy Saša příspěvek, ve kterém s manželkou informovali o radostné novině své fanoušky na instagramu. „Normálně melu hubou furt, ale při pohledu na tyhle fotky ze sebe nejsem schopen dostat ani slovo,“ pravil pak u fotky, na které pózuje se svou těhotnou ženou a dětmi Frederikem (11), Sebastianem (9), Charlotte Miou (7), Beatrice Annou (6) a Hugem (2).

Saláková nedávno také prozradila, jak svým ratolestem o dalším přírůstku do rodinu řekli: „Tentokrát jsme dětem prozradili, že máme miminko až skoro v polovině těhotenství. V jeden moment jsme si je zvali po jednom od nejstaršího po nejmladší do ložnice. Každá reakce byla jedinečná, vtipná. Každopádně, nikdo z nich to nečekal, nikdo z nich to nepoznal. Všichni do jednoho měli ale samozřejmě obrovskou radost,“ prozradila Míša, která svým sledujícím ukázala záběry z kouzelného momentu, kdy se děti o dalším sourozenci dovídali.