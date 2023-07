Narodil se na Slovensku a žil také v Rusku, Anglii a nyní v Německu. Svatební cestu s chotí Markétou (24) pak reprezentant Alex Král (25) podnikl do Polynésie a momentálně si oba hoví na Havaji. Pořádný výčet, který by jim mohl závidět i Marco Polo! A tihle dva sympaťáci do toho ještě zvládají fotbal, respektive podnikání na té nejvyšší úrovni!

Angažmá v cizině

Jaké to bylo, když jste v roce 2019 zamířil poprvé na zahraniční štaci do Spartaku Moskva?

Alex: „Nejtěžší bylo opustit kamarády a rodinu. A druhá věc byla, že jsme šli rovnou do Ruska. Lidé u nás měli k této zemi spoustu předsudků, a to se nemuselo jednat ani o situaci, která se děje teď.“

I vy jste je měli?

Alex: „Spíš jsme moc nevěděli, do čeho jdeme, ale nakonec jsme byli překvapeni. I díky tomu, že jsme mladí a komunikativní, tak jsme to tam zvládli v pohodě.“

Markéta: „Ale je potřeba říct, že máme zkreslené představy o tom, jak to v každé zemi doopravdy funguje, protože tam žijeme vlastně v bublině fotbalisty. Takže vidíme převážně jenom to dobré.“

Alex: „Klub nás chrání, bydlíme v dobrých čtvrtích. V Moskvě jsme navíc měli vlastního řidiče, který nás i trochu hlídal. Zpočátku jsme to brali jako zbytečný luxus, ale on to byl spíš náš asistent – pomáhal nám zařizovat věci na úřadech, ale měli jsme ho i proto, že je tam velká doprava, a tak jsem se nemusel za volantem stresovat.“ (úsměv)

Co jste si říkala, když vám Alex poprvé oznámil, že přestupuje do Ruska?

Markéta: „Byla jsem z toho hodně vykolejená! Alex měl tehdy za sebou přestup z Teplic do Slavie, ale už půl roku poté se zase balil do Moskvy. Pro mě to byl o to větší šok, protože jsem vždycky stála mimo fotbal. Díky Alexovi jsem o něm něco věděla, ale rozhodně jsem netušila, že se hráčům mění takhle rychle život! Já navíc ráda plánuju a potřebuju mít všechno nalajnované, a on mi pak řekne: Za dva dny odlétám do Ruska...“ (smích)

Záhy poté přišel covid a v Moskvě jste zůstal sám bez Markéty. Jak jste to zvládal?

Alex: „Nebylo to jednoduché, protože jsem byl zvyklý na její servis. Markét se o mě vždycky perfektně starala, vařila mi, a najednou to bylo všechno na mně. Ale zase mi to hodně pomohlo, musel jsem být víc samostatný. A ještě to utužilo vztahy v kabině. Kvůli covidu nebylo co dělat – tehdy jsem ještě nehrál na konzoli (smích) – tak jsem se rychle naučil jazyk a zapadl do kolektivu. A když fungují vztahy, tak se vám i líp hraje a je jednodušší se posunout zase dál.“

Kromě Ruska jste žili v Anglii a Německu, můžete ty země porovnat?

Markéta: „Jak jsem říkala, žijeme vždycky v bublině, ale musím říct, že Rusko nás překvapilo. Všichni se k nám chovali mile, měli výborné restaurace a centrum Moskvy je opravdu jejich pýchou. Zato z Londýna, kde nám všichni říkali, jak se nám tam bude líbit, jsem byla zklamaná. Hned po přestěhování mi bylo řečeno, abych po večerech nechodila sama, protože mě může někdo znásilnit nebo okrást, ať nenosím šperky a ať nestojím s mobilem v ruce u silnice.“

Alex: „Já věřím tomu, že je Londýn nádherný, když tam přijede člověk na týden. Ale tím neříkám, že jde o špatné město, to vůbec! Jde mi o ten kontrast. Od Londýna jsme čekali strašně moc, a ono to nebylo takové, jak jsme si představovali. Hlavně co se týče bezpečnosti.“

Markéta: „Ale i restaurace. Protože my jsme hodně velcí jedlíci. (úsměv) A pokud si v Londýně nevytipujete předem restauraci s dobrým hodnocením, tak to bývá tragédie.“

Uplynulou sezonu jste pak strávili v Gelsenkirchenu, kde hraje Schalke. Markéta: „To je krásné malé město. Okolo je příroda a hned za barákem jsme měli les.“ Alex: „Po těch velkoměstech to byl příjemný odpočinek. Na rok se uklidnit, oddychnout si a trávit víc času doma a hlavně spolu.“

A teď to bude takřka čtyřmilionový Berlín.

Alex: „Takže zase velké město! (úsměv) Ale my rádi objevujeme nové a zajímavé věci, takže se moc těšíme.“

Markéta: „Na druhou stranu, čím člověk bydlí déle v zahraničí, tím víc se pokaždé těší na návrat do Česka. Každý stát má svoje pro a proti, ale myslím si, že u nás to celkově funguje nejlépe. Měli bychom si toho vážit, třeba i zdravotní péči tady máme špičkovou!“

Alex: „Zdravotnictví a bezpečnost. To jsou naše hlavní životní kritéria a opravdu je potřeba ocenit, na jak vysoké úrovni je tady máme.“

Takže po kariéře se usadíte zase v Česku?

Alex: „Asi ano. Máme tu rodinu, kamarády a z Prahy můžeme dojet kamkoliv. Na druhou stranu doufám, že ještě iks let budeme zahraničí poznávat, takže nám třeba něco padne do oka. Ale teď musím říct, že bychom chtěli žít v Česku!“