Král zase šlape. Ale co v létě? Pořád má smlouvu v Rusku, agent popsal plány

Na úvod kvalifikace si Česko vysloužilo sukces. Vítězství 3:1 nad Polskem zapůsobilo. Uznání mířilo též k Alexi Královi, který v národním týmu odehrál nejlepší zápas za poslední tři a půl roku. „Vypadal jako kdysi ve Slavii,“ smekl Verner Lička. Je evidentní, že vlasatému středopolaři prospívá vytíženost v Schalke. Co s ním ale bude v létě?

Splnit si defenzivní úkoly, bořit akce soupeře a o víc se nestarat. Také proto, že hlava to tak chtěla. Zoufalý nedostatek sebevědomí se v minulých letech propisoval do projevu dřívějšího vychvalovaného talentu. A jak šel čas, Česko si pomalu zvykalo, že od Alexe Krále nelze čekat věci jako dřív.

Proti Polsku však čtyřiadvacetiletý záložník zase ukázal ramena. Zřejmou změnu herní visáže naznačily už úvodní minuty. Nejen, že se reprezentace rychle trhla do dvougólového brejku, Král se snažil hrát jeden na jednoho, v poli se pohyboval vysoko, pomáhal s napadáním, podporoval ofenzivu a ukazoval běžeckou připravenost. Zároveň pracoval do defenzivy. A tak to šlo víceméně po celý zápas. Odměnou byla asistence u branky Jana Kuchty na 3:0.

Deník Sport ohodnotil výkon středopolaře Schalke vysokou známkou 7 s komentářem, že se dostává do dřívější top formy. (Známky všech Čechů si projděte ZDE>>>) Ostatně tuhle tezi potvrdil v expertním příspěvku také Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů.

„Tři naši hráči vepředu (Kuchta, Hložek, Čvančara) pracovali velice dobře a intenzivně, hodně jim pomáhal i Alex Král. Po dlouhé době je vidět, že má za sebou vyšší zátěžovou zátěž a podal výkon podobný tomu, co zvládal před čtyřmi lety ve Slavii,“ uznale pravil.

Právě rok 2019 byl pro mladého fotbalistu zlomovým. V Edenu válel, do paměti